ניצן אלון הודיע היום למשפחות החטופים כי הוא מסיים את תפקידו כראש מפקדת החטופים והנעדרים | אלון שימש בתפקיד מאז פרוץ המלחמה | המפקדה תמשיך לפעול בשיתוף פעולה עם מתאם השבויים והנעדרים, גל הירש, ותפעל תחת פיקודו של אלוף-משנה י', המשרת בה מיום הקמתה (צבא)
אחרי שיצא בחריפות נגד נתניהו, רה"מ הורה לשר חיים כץ להביא לסיום תפקידו של מוטי בבצי'ק | עוזרו של גולדקנופף הגיב לפיטורים: "את האמת איש לא יוכל להשתיק! על ראש הממשלה נתניהו לבוא בטענות אך ורק ליועצי האחיתופל שלו" (פוליטי)
שר הפנים המתפטר משה ארבל הודיע הערב לראש הממשלה כי הוא חוזר מהתפטרותו מהממשלה | לדבריו חזרתו נועדה לטפל "במשימות ניהוליות דחופות הדורשות טיפול מיידי במשרד הפנים ושדחייתן עלולה לפגוע באינטרס הציבורי" (פוליטי)
שר הבינוי והשיכון שיגר היום את התפטרותו לראש הממשלה נתניהו בעקבות ההסכמות אליהן הגיעו החרדים עם אדלשטיין | בהוראת האדמו"ר מגור, הודיע גולדקנופף כי לא יכהן יותר בממשלה | כל הפרטים על ההתפטרות הדרמטית (חדשות)
כפי הצפוי: למרות שראש השב"כ כבר הודיע על התאריך בו הוא יעזוב את תפקידו הבכיר, בג"ץ פרסם לפני זמן קצר את החלטתו בנוגע לפיטורים שלו על ידי הממשלה וקבע כי ההחלטה הייתה לא עניינית וכי לנתניהו היה ניגוד עניינים בשל פרשיית 'קטאר-גייט' | ההחלטה המלאה שהתקבלה ברוב של שניים מול השופט סולברג - שהתנגד (פוליטי)
המשטרה נמצאת בשנים האחרונות במצוקת כוח אדם, במהלך השלוש שנים האחרונות עשרות שוטרים עזבו את מחוז תל אביב | הרקע להתפטרות השוטרים: הפגנות רבות של מחאת- קפלן ואחרות, ובנוסף עבודה רבה בסופי שבוע (משטרה, בארץ)
אנדרו ביילי, שר המסחר של ניו זילנד, הודיע על התפטרותו לאחר שהניח את ידו על זרועו של עובד במהלך דיון סוער – אירוע שתואר כהתנהגות שתלטנית | מדובר בתקרית שנייה שמעוררת סערה, לאחר שבאוקטובר האחרון ספג ביקורת קשה בעקבות התבטאות פוגענית כלפי עובד יקב (חדשות, בעולם)
בשעות האחרונות חווה המטה הכללי של צה"ל זעזוע גדול אחרי הודעתם של הרמטכ"ל הרצי הלוי, ושל מפקד פיקוד הדרום האלוף ירון פינקלמן, על סיום תפקידם בשל כישלון והמחדלים שלפני מתקפת שמחת תורה | לפי הדיווחים, הלוי ופינקלמן הם רק הראשונים בדרך החוצה, וקצינים בכירים מתכוונים ללכת בעקבותיהם (צבא)
התפטרותם של שרי 'עוצמה יהודית' מהממשלה אמש (ראשון) בעקבות ההתנגדות הנחרצת לעסקת החטופים, פתחה תחרות עזה על סבב המינויים של השרים שיחליפו את המתפטרים | על פי דיווח בשעה האחרונה, השר אלי כהן צפוי להחליף את בן גביר במשרד לביטחון לאומי, כאשר אמסלם וקרעי יחליפו במשרדים הנוספים (חדשות, פוליטי)