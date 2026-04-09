נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הטיל דד-ליין לחברות נאט"ו, ברקע הסירוב של המדינות לסייע לארה"ב במלחמה עם איראן | במקביל, נשיא צרפת אמר כי הוא מוכן לסייע צבאית במצרי הורמוז - אבל רק אחרי שלא יזדקקו להם יותר (חדשות)
רוסיה שיגרה ספינת מלחמה כדי ללוות מכליות נפט השייכות לצי הצללים של רוסיה, בריטניה נמנעה מלהגיב למרות האיומים | כך, בתעלת למאנש הגובלת עם צרפת ובריטניה, ספגו הבריטים את נוכחותה של ספינת מלחמה רוסית - מבלי יכולת להגיב (חדשות)
צוות "ארטמיס 2" שבר את שיא המרחק מהכדור הארץ, אך שיחת הברכה מהנשיא טראמפ תיזכר בעיקר בגלל דקות ארוכות של דממה צורמת | בין התרבויות על "הצלת" נאס"א לסיפורים על כוכבי הוקי, הדרמה האמיתית התרחשה בשידור חי מהירח (חדשות בעולם)
הקרע העמוק בצמרת האיראנית מתחדד לאחר כניסת הפסקת האש הזמנית לתוקף | דיווחים מצביעים על מבוכה קשה וחילופי גרסאות סותרות בנוגע לניהול המגעים, המעידים על חוסר ודאות מוחלט בהנהגה ועל קריסה של הסמכות המרכזית (אקטואליה)
פריצת סייבר מאסיבית למרכז מחשוב-העל בטיאנג'ין חשפה כמות אדירה של מידע צבאי מסווג, הכולל סימולציות תקיפה ושרטוטי נשק רגישים | ההאקרים, המכנים עצמם "Flaming China", מציעים למכירה נתונים על פרויקטי חמקנות וטילים שאמורים היו להישאר חסויים למשך שנים (חדשות בעולם)
ה-FBI עצר עובדת לשעבר בפיקוד המבצעים המיוחדים (SOCOM), בחשד שהעבירה מידע ביטחוני מסווג לעיתונאי במשך כשנתיים | ראש ה-FBI, קאש פאטל, הגיב: "המעצר שולח מסר מרתיע מטעם הממשל האמריקאי, המבטיח למצות את הדין עם מי שיסכן את ביטחון המדינה" (חדשות בעולם)
שריפת ענק החריבה לחלוטין מרכז הפצה של חברת קימברלי-קלארק בקליפורניה, המשרת כ-50 מיליון צרכנים בחוף המערבי | עובד המקום נעצר בחשד להצתה מכוונת, לאחר שתיעד את עצמו מצית את מלאי נייר הטואלט במחאה על תנאי העסקתו (חדשות בעולם)
30 שעות לפקיעת הדד-ליין הנשיא טראמפ: "איראן יכולה להימחק בלילה אחד - אולי הוא יהיה מחר" |טראמפ חשף פרטים על חילוץ הנווט מלב איראן וסיפר: "הנווט שחולץ מאיראן סימן לנו היכן הוא נמצא באמצעות ביפר מיוחד" (בעולם)
טכנולוגיה חדשנית משנה את עולם חקר הלוויתנים - מדבקות GPS ומצלמות מוצמדות לגופם בעזרת רחפנים, ללא מגע שמסכן את החוקרים | השיטה החדשה כבר מיושמת ברחבי העולם ומספקת הצצה חסרת תקדים לחייהם של הענקים מתחת לפני הים (טכנולוגיה)
פקיסטן העבירה הצעה המכונה "הסכם איסלאמאבאד" לאיראן וארצות הברית, לפיה תהיה הפסקת אש באופן מיידי ופתיחת מצר הורמוז - ולאחר מכן בשלב השני יהיה משא ומתן שיתקיים בפקיסטן • איראן מקשיחה עמדות ומצהירה: לא נפתח את המצר תמורת הפסקת אש זמנית בלבד | ההצעה נבדקת בטהראן (בעולם)
יומיים אחרי הפלת מטוס הקרב F-15E האמריקני באיראן, הבוקר, הנווט שנעדר ואחריו התנהלו חיפושים נרחבים באמצעות מאות לוחמי קומנדו - אותר וחולץ ב"מבצע נועז" | טראמפ אישר וכתב: "הוא בידינו!" וסיפר כי "הוא בריא ושלם" (חדשות, בעולם)