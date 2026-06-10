הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ קיים הערב (רביעי) דיון בחדר המצב בבית הלבן בנוגע לאפשרות של תקיפות נוספות נגד איראן, שעות לאחר שהצהיר כי אם לא תושג עסקה, ארה״ב "תכה בהם שוב בעוצמה".