התנאי הסודי שפתח את הבית הלבן: נתניהו לוקח צעד אחורה בעזה

שערי הבית הלבן אינם נפתחים בקלות, והפעם המחיר שגבתה וושינגטון היה תפנית מדינית מטלטלת. בעוד ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכונן לפגישה המכרעת עם הנשיא דונלד טראמפ מחר בשעה 18:00, מתברר כי עצם קיום הפסגה הותנה בדרישה אמריקאית חד-משמעית שאילצה את ישראל להתקפל מעיקרון יסוד ולבלוע קנוניה צבאית סבוכה ברצועת עזה.

כפי שחשף הערב העיתונאי ירון אברהם ב"מהדורה המרכזית" של חדשות 12, השערים בפני לשכת ראש הממשלה היו סגורים בתחילת החודש ללא נכונות אמריקאית לקבל את הפגישה המתוכננת. פריצת הדרך הגיעה רק לאחר ששרשרת צינורות דיפלומטיים העבירה מסר בוטה וישיר לירושלים: "אם אתה חושב להגיע בידיים ריקות – אתה לא תגיע".

הפגנות באיראן, אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

התייעצויות דחופות והחלטה מרה איראן מציגה סרטון לגו חדש: חייל אמריקאי מתרסק בחארג' ונמס בחום אליהו לוי | 11:39 ראש ישיבת בית יהודה פיאר את מעמד כבוד התורה בקודינוב | צפו בגלריה חיים רוזנבוים | 26.07.26 לאחר התייעצויות דחופות עם השגריר לייטר ומקורביו של הנשיא טראמפ, הוחלט בירושלים לבחור במסלול עקוב דרך זירת עזה. אתמול יזם נתניהו דיון קבינט דחוף שבו אושרה הכנסת כוח ייצוב בין-לאומי לרצועת עזה, זאת למרות שארגון הטרור חמאס טרם עמד בהתחייבותו להתפרק מנשקו. גורם ישראלי הבקיא בפרטי הדיון לא חסך במילים והגדיר את המהלך כשלב של "מחווה שהיא התקפלות" מעיקרון מרכזי שנקבע בעבר בקבינט, ולפיו פירוק חמאס הוא תנאי מוקלט ובלתי מתפשר לכל הסדר. הביקורת הפנימית חריפה במיוחד נוכח העובדה שישראל נאלצה לוותר על עמדה עקרונית בלחץ דיפלומטי אמריקאי. הפסגה המורכבת על רקע האיום האיראני הפגישה המורכבת מחר צפויה להתמקד בנושא האיראני הבוער, כאשר נתניהו מתכוון להציג לטראמפ מידע מודיעיני עדכני על ניסיונותיה של איראן לשקם את תוכנית הגרעין ואת מערך הטילים הבליסטיים שלה. על פי התדרוכים, ראש הממשלה מבקש להימנע מהרושם שהוא מגיע לוושינגטון כדי לדחוף את טראמפ למלחמה נוספת. במקביל, הנשיא האמריקני שיגר בימים האחרונים אזהרה חריפה לעבר טהראן, כאשר הבהיר בריאיון לכתב חדשות 12 ברק רביד כי חלון הזמנים להשגת פריצת דרך מדינית בין המדינות הינו קצר ביותר. "לא הרבה זמן. או שזה יקרה מהר, או שזה לא יקרה כלל", השיב טראמפ כשנשאל על משך הזמן שיוקצה למאמצים הדיפלומטיים.

נתניהו בעליה למטוס, בדרך לוושינגטון | ארכיון ( צילום: אבי אוחיון / לע״מ )

"אל תירה" - הסיבה להשהיית התקיפות

הנשיא האמריקני חשף בריאיון את המניע שהוביל אותו לקבל את ההחלטה על השהיית התקיפות הצבאיות המתוכננות נגד יעדים איראניים בסוף השבוע האחרון. לדבריו, הצעד נעשה בעקבות פניות נמרצות ומפורשות מצד גורמים ומדינות שונות במזרח התיכון ובעולם הפועלות כמתווכות בין הצדדים.

טראמפ ציין כי כלל הגורמים המעורבים במגעים מול טהרן פנו אליו בבקשה ישירה "אל תירה", וביקשו לאפשר מרחב תמרון נוסף למאמצי התיווך. עם זאת, הוא הדגיש כי הסבלנות האמריקנית מוגבלת בזמן, והבהיר: "נחזור לפעולה צבאית עוצמתית מאוד" במידה והשיחות עם איראן לא יעלו יפה.

נכון לעכשיו, הפגישה מתוכננת להתקיים ללא צילום רשמי, כאשר נתניהו המריא היום בצהריים לוושינגטון במטוס "כנף ציון" מבסיס נבטים. באופן חריג, הלשכה לא מסרה מראש את שעת ההמראה מישראל או את מועד הנחיתה הצפוי בארה"ב, ונתניהו לא מסר הצהרה לתקשורת טרם ההמראה.