מפגש חגיגי בוושינגטון: בשיאם של ימי חול המועד פסח, התקבלו אתמול בכירי העסקנים החרדים מארה"ב בלשכתו של הנשיא טראמפ, והודו לו על פועלו למען הכלל | בין המשתתפים: ראשי ארגוני חסד ופדיון שבויים, לצד עידן אלכסנדר ששוחרר משבי חמאס | המפגש הפך למפתיע עוד יותר כשהנשיא העלה על קו הטלפון את חתנו ג'ארד קושנר | כל הפרטים כאן ב'כיכר' (חרדים)
דרמה מדינית בוושינגטון: בעוד הנשיא טראמפ שוקל את סיום המערכה, סעודיה והאמירויות מפעילות לחץ כבד להמשך התקיפות עד לניטרול יכולות הגרעין והטילים של איראן. במקביל, דיווחים חושפים: הנהגת האייתוללות שרויה בשיתוק מוחלט לאחר שורת החיסולים הממוקדים של צמרת המשטר וסגניהם (בעולם)
סרטונים קצרים ולא מוסברים ותמונות מפוקסלות נוספות שפורסמו לאחר מכן בחשבון הרשמי של הבית הלבן ב-X ובאינסטגרם, הציתו גל ספקולציות ברשת. בבית הלבן לא סיפקו הסבר, והגולשים תהו אם מדובר בטיזר מכוון, בתקלה או במסר מוצפן (חדשות)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוקל להפוך את חדר האמנה ההיסטורי בבית הלבן לחדר אורחים פרטי, בו יוצבו מיטה ואמבטיה פרטית | זו אינה הפעם הראשונה שהנשיא טראמפ מבצע או שוקל לבצע שינויים דרמטיים בעיצוב של הבית הלבן (חדשות)
הפנטגון נערך לאופציה קרקעית באיראן: אלפי לוחמי עילית מהדיוויזיה המוטסת ה-82 והמרינס הועמדו בכוננות שיא לפריסה תוך 18 שעות. לפי דיווח ברויטרס, התוכנית כוללת פשיטות מוצנחות ותפיסת יעדי אסטרטגיים בתוך שטח הרפובליקה האסלאמית במקרה של הסלמה (צבא וביטחון)
מחלקת המדינה האמריקאית השיקה רשמית גוף חדש ורב-עוצמה שנועד להגן על הביטחון הלאומי מפני שימוש זדוני בטכנולוגיות מתקדמות ובינה מלאכותית | הלשכה החדשה תתמקד בסיכול מתקפות סייבר ואיומים במרחב החלל המגיעים מיריבות כמו איראן, רוסיה וסין (חדשות בעולם)
דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט אמרה כי לצבא ארה"ב יש עדיין “טריקים בשרוול” בכל הנוגע להתמודדות עם האיומים של איראן על מצר הורמוז | “כמובן שהנשיא שוב קורא לבעלי ברית שלנו לעשות יותר”, ציינה לוויט (בעולם)
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס למלחמה עם איראן ולעג למשטר: "הבעיה הגדולה ביותר שלי היא שאין לי מושג עם מי אנחנו מדברים" | לדבריו, "סיום המלחמה לא יהיה רחוק, וכשהיא תסתיים יהיה לנו עולם הרבה יותר בטוח" (בעולם)
טראמפ הציג את מטרות הלחימה באיראן בבית הלבן, אולם הקהל התרכז בעיקר בפריחה אדומה שעל צווארו | בימים האחרונים צמצם טראמפ את המפגשים הפרונטליים עם התקשורת והעדיף ראיונות טלפוניים קצרים כדי למנוע תיעוד מקרוב של מצב עורו (בעולם)
דו"ח שפורסם ב-Substack והזהיר מקריסת שווקים בשל עליית הבינה המלאכותית הצליח לטלטל את בורסות העולם ולגרום למפולת של מאות נקודות בוול סטריט - עד שבבית הלבן מיהרו להרגיע: “זה תרחיש דמיוני, לא תחזית כלכלית” (כלכלה)
בעוד טהרן מציגה פני פיוס בז'נבה, גורמי מודיעין מזהירים כי חסימת מצר הורמוז היא רק מיסוך למתקפת פתע רחבה • בארה"ב החלו בתגבור כוחות מאסיבי, ומערכת הביטחון בישראל נערכת בתיאום עם הפנטגון לקריסת השיחות ומעבר מיידי למערכה צבאית כוללת • דריכות לתרחיש הקיצון: 'מכוסים מדן ועד אילת' | מתיחות שיא (בעולם)
נסיעתו של ראש הממשלה לפגישה עם הנשיא טראמפ לוושינגטון נקבעה מהרגע להרגע, שעות לאחר הדיווחים על משא ומתן מוצלח בין ארה"ב לאיראן | מטבע הדברים, הטיסה החפוזה לפגישה עם נשיא ארה"ב העלתה שלל תיאוריות, קונספירטיביות יותר או פחות | מה יקרה מחר בחדר הסגלגל בזמן שנתניהו וטראמפ יסגרו את הדלת מאחוריהם? (מדיני, סיקור)
בזמן שהמזרח התיכון בוער, בין ארמונות השיש במוסקט נרשם הצופן המדיני המורכב בתבל | איך מצליחה 'שומרת הסוד' לשמור על האינטרסים של ירושלים וטהרן, ומהו האיזון שמאפשר לישראל לשמור על ערוץ פתוח בלב ציר הרשע וצמוד למיצרי הורמוז? (מגזין בבלי)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם היום הודעה לתקשורת לרגל יום השואה הבינלאומי המצוין היום | "אשאר תומך נאמן ובלתי מתפשר עבור יהודים אמריקנים", כתב טראמפ | עוד מהנשיא: "לאחר שנכנסתי לתפקידי כנשיא ה-47 של ארצות הברית, הפכתי זאת בגאווה לעדיפות של ממשל זה להנחות את הממשל הפדרלי להשתמש בכל הכלים המשפטיים המתאימים כדי להילחם בנגע האנטישמיות" (חדשות)