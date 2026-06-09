"הדם שלנו אינו הפקר": נשיא דרשו משיק כוח תגובה עולמי

הרב הופשטטר מארח את מארק ווקר בקונוונשן של דרשו בקונטיקט ( צילום: באדיבות המצלם )

על רקע גל האנטישמיות הגואה ברחבי העולם, הכריז אמש נשיא תנועת 'דרשו' העולמית, הרב דוד הופשטטר, על הקמת פורום יהודי עולמי חסר תקדים למאבק בתופעה המדאיגה. הפורום החדש צפוי לאגד תחת קורת גג אחת ראשי ישיבות, מנהיגי קהילות ואישי ציבור, במטרה לגבש חזית אחידה ובלתי מתפשרת מול השנאה המרימה ראש.

היוזמה נולדה בעקבות סדרת פגישות דרמטיות שקיים הרב הופשטטר בוושינגטון עם השגריר מארק ווקר, היועץ הראשי לחופש דת במשרד החוץ האמריקני. במהלך השיחות, שהתקיימו באופן סמלי בלובי מחלקת המדינה האמריקנית - אותו מקום שבו לפני כשמונים שנה פעלו פקידים אנטישמיים להסתיר את זוועות השמדת יהודי אירופה - הבהיר ווקר כי הגיע הזמן לעבור מפעילות שקטה לשינוי טקטי מהותי. "מכתבים לא מספיקים - הגיעו פיזית" "מכתבים לא מספיקים", הבהיר השגריר ווקר בפגישה. "קריטי שתגיעו פיזית למשרדי חברי הקונגרס ותביטו להם בעיניים. הנוכחות שלכם משנה את כללי המשחק". דבריו של ווקר הדהדו בעוצמה בקרב המשתתפים, כאשר הוא הוסיף כי בעקבות הדברים הוא מתכוון לדרוש גישה אגרסיבית הרבה יותר: "זהו סרטן חברתי שיש להדביר בעוצמה". צה"ל הבא בתור? אירופה הטילה איסור כניסה על צבא שלם אריה רוזן | 15:20 נשיא דרשו הציג בפני בכירי הממשל דו"ח מקיף ומטלטל שכותרתו "פצצה מתקתקת". הדו"ח, המבוסס על נתונים שנאספו מרבבות לומדי 'דרשו' הפזורים בשש יבשות, חושף מציאות מחרידה: האנטישמיות אינה מסתתרת עוד בשוליים, אלא הפכה לחלק לגיטימי מהשיח הציבורי בארצות הברית. לפי הדו"ח, התבטאויות שבעבר היו מביאות לסיום קריירה מיידי, נחשבות כיום לנורמטיביות, בעוד שבמדינות כמו קנדה, אירופה ואוסטרליה המצב חמור אף יותר. זיכרון השואה מחייב פעולה עבור הרב הופשטטר, בן לניצולי שואה, לא מדובר בעוד יוזמה פוליטית, אלא בציווי אישי וזיכרון צורב. בשיחה עם השגריר, שיתף הרב את דברי סבו, ניצול שואה שאיבד את משפחתו בגיא ההריגה: "סבי זעק ביגון עמוק על כך שלא הבין מה עשה העולם ומה עשו יהודי אמריקה בזמן שששה מיליון אחים נרצחו", שחזר הרב בדמעות.

ועידת עולם התורה של 'דרשו' בקונטיקט ( צילום: יוסי גאלדבערגער )

המסר המטלטל של הרב הופשטטר לציבור היהודי היה ישיר וברור: "אל תכניסו את עצמכם למצב שבו תצטרכו להסביר לנכדיכם מדוע לא עשיתם דבר כשהייתה בידיכם היכולת לפעול". דבריו אלו, שהושמעו בפני בכירי הממשל האמריקני, הותירו רושם עמוק והובילו להבנה כי נדרשת פעולה מיידית ומתואמת.

מלובינג שקט לדיפלומטיה ישירה

הפורום החדש, שצפוי להתכנס כבר בשבועות הקרובים, יגבש תוכנית אסטרטגית המשלבת לובינג שקט ודיפלומטיה ישירה במסדרונות הכוח. בניגוד לפעילות המסורתית של ארגונים יהודיים, הפורום יתמקד בנוכחות פיזית במשרדי מקבלי ההחלטות, תוך ניצול הרשת העולמית של לומדי דרשו שפזורים ברחבי העולם.

היוזמה מגיעה בעיתוי קריטי, כאשר דיווחים מבריטניה, אירופה וארצות הברית מצביעים על עלייה חדה באירועים אנטישמיים. רק בשבוע האחרון נחשף כי ארגון רשמי במשטרה הבריטית הגדיר את ישראל כ"ארגון טרור", בעוד ראש ממשלת בריטניה נאלץ להבטיח צעדים חדשים למאבק בתופעה.

ועידת עולם התורה של 'דרשו' בקונטיקט ( צילום: יוסי גאלדבערגער )

הרב הופשטטר, שהוביל את תנועת דרשו לאורך שלושה עשורים והפך אותה לתנועה עולמית עם אלפי לומדים, רואה בפורום החדש את השלב הבא בפעילות הציבורית של הארגון. "זו זעקת אזהרה", הבהיר בפגישה בוושינגטון. "אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לחזור על הטעויות של העבר".

הפורום צפוי לכלול נציגים מכל רחבי העולם, כאשר הדגש יושם על פעולה מתואמת ואפקטיבית. במקביל, הרב הופשטטר ממשיך בסבב פגישות עם בכירים נוספים בממשל האמריקני ובקונגרס, במטרה לגבש תמיכה רחבה ליוזמה. עדכונים נוספים על הרכב הפורום ותוכנית הפעולה המפורטת צפויים להתפרסם בשבועות הקרובים.