בסדרת פגישות חירום עם בכירי ממשל טראמפ וראשי הקונגרס, הגיש נשיא דרשו הגר״ד הופשטטר דו"ח חריף המזהיר מפני התפרצות אנטישמיות חסרת תקדים שהפכה ל"מיינסטרים" בארה"ב ובעולם | השליח המיוחד מארק ווקר אמר בפגישה כי הוא מתכוון בעקבות הדברים לדרוש גישה אגרסיבית הרבה יותר: "זהו סרטן חברתי שיש להדביר בעוצמה" | והמסר המהדהד ליהדות התפוצות: "אל תגיעו למצב שבו תצטרכו להסביר לנכדים שלכם למה עמדתם מנגד" (חרדים)
בשבת האחרונה הפכה העיר סטמפורד שבקונטיקט למגדלור של תורה, עם קיומו
של 'כינוס עולם התורה' – הוועידה השנתית ה-30 של ארגון 'דרשו' | המעמד האדיר נערך
השנה בסימן שלושה עשורים של הרבצת תורה והוא נערך בהשתתפות אלפי צירי דרשו שהגיעו
מכל רחבי ארצות הברית וצפון אמריקה (חרדים)
הנבחנים שהגיעו מכל רחבי הארץ חברי תכניות הדגל של 'דרשו' קניין הלכה וקניין ש"ס | גדולי ישראל שביקרו במבחן הגדול הביעו את הערכתם וברכתם לעמלי התורה שזכו לקנייני נצח בידיעתה | בסמוך למבחן התקיימו מעמדי ריתחא דאורייתא עם גדולי ראשי הישיבות (חרדים)
אלפי תלמידי ישיבות קטנות השתתפו במעמד סדר הכנה של ארגון 'דרשו' לקראת המעבר לישיבות גדולות | במעמד נשאו דברים גדולי ראשי הישיבות שחיזקו את הבחורים | ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש קרא לבחורים להתחזק, לא להרפות מהתורה ולא להיגרר לניסיונות גיוס לצבא (ישיבות)