סיפור מזעזע מליל שבת קודש האחרון מעלה את השאלה הכואבת: מה קורה ברחובות עיר התורה והחסידות בני ברק כאשר השקט והקדושה של השבת הופכים לחסות להפקרות מוחלטת? איש ההצלה המפורסם ר' יהודה (יודל) לודנר, שהקדיש עשרות שנים להצלת חיי אדם, מצא את עצמו בליל שבת האחרון בורח על נפשו מפני נערים שאיימו לשסות עליו כלב ענק.

ר' יודל לודנר, שכבר נושק לשנות השבעים לחייו, מוכר לכל תושב בבני ברק כאיש החסד שמגיע ראשון לכל זירת חירום על גבי האופנוע המוכר שלו. במשך עשרות שנים זכה להציל את חייהם של אלפים, אך בליל שבת קודש האחרון התהפכו התפקידים באופן דרמטי.

על פי עדותו של כתב 'בבלי' שנכח במקום, האירוע התרחש באישון ליל ברחוב עזרא בעיר. קבוצת נוער שוליים צעדה ברחוב כשהיא מלווה בכלב ענק, תוך שהם משסים אותו בעוברים ושבים התמימים וממלאים פיהם בצחוק מול עוברי האורח המבוהלים. כידוע, מקרה דומה התרחש זמן קצר קודם לכן גם ברחוב השומר בעיר, מה שמצביע על תופעה מתפשטת.

ניסיון להרגיע שהסתיים באיומים

ר' יודל לודנר, שחלף במקום וראה את מצוקת העוברים ושבים, ניסה לדבר אל ליבם של הנערים בדרכי נועם. הוא הסביר להם כי מדובר בתושבים וילדים שאינם מורגלים במראות מעין אלו של כלבי ענק המשוטטים ונובחים בלב השכונה.

אלא שבמקום להקשיב, נתקל איש ההצלה בקיטון של בוז וצחוק. הנערים החלו לאיים עליו ישירות כי ישחררו את הכלב לעברו, וכשראה ר' יודל כי הם מתחילים לאלף ולזרז את הכלב לרוץ לכיוונו נאלץ לנוס על נפשו כל עוד רוחו בו. האיש שהקדיש את חייו להצלת אחרים, נאלץ לברוח בעצמו מפני סכנה ממשית.

"אין פיקוח ברחובות בלילי שבתות"

כתב 'בבלי' שעמד מהצד משתומם מול חוסר האונים, מביא את התחושות הקשות השוררות בקרב תושבי השכונות. כידוע, תושבי בני ברק שומרים על קדושת השבת בכל מחיר ואינם ממהרים להזעיק את המשטרה בלילי שבתות, דבר המוביל לכך שבחסות השקט והחשיכה הרחובות נותרים ללא כל פיקוח עירוני או ביטחוני.

כזכור, רק לפני תקופה קצרה אירעה פריצה בחנות 'הצורפים' בעיר, לצד מקרים נוספים ואסונות שכבר אירעו בעבר ברחובות השומר ועזרא על ידי קבוצות פוחזים שונות. התופעה של פריצות לבתי עסק בבני ברק הולכת ומתעצמת, כאשר נערים מנצלים את היעדר הפיקוח בלילי שבתות.

כעת, מול גל האירועים והפגיעה בתושבים תמימים, עולה הזעקה מהשטח: האם צריכים להמתין שיהיה אסון ענק ורק אז יתחילו עם הסיורים התדירים? הגיעה השעה להחזיר את ההרתעה והסיורים לרחובות בני ברק, כדי שנוער שוליים לא יעשה ככל העולה על רוחו בלילי שבתות בעיר התורה.

יצוין כי בעבר התמודדה העיר עם תופעות דומות, אך נראה שבתקופה האחרונה חלה החמרה משמעתית במצב הביטחוני והסדר הציבורי בלילות השבת. תושבים רבים מביעים חשש מפני המשך ההסלמה ודורשים פתרון מיידי מהרשויות.