בסדרת פגישות חירום עם בכירי ממשל טראמפ וראשי הקונגרס, הגיש נשיא דרשו הגר״ד הופשטטר דו"ח חריף המזהיר מפני התפרצות אנטישמיות חסרת תקדים שהפכה ל"מיינסטרים" בארה"ב ובעולם | השליח המיוחד מארק ווקר אמר בפגישה כי הוא מתכוון בעקבות הדברים לדרוש גישה אגרסיבית הרבה יותר: "זהו סרטן חברתי שיש להדביר בעוצמה" | והמסר המהדהד ליהדות התפוצות: "אל תגיעו למצב שבו תצטרכו להסביר לנכדים שלכם למה עמדתם מנגד" (חרדים)
בשבת האחרונה הפכה העיר סטמפורד שבקונטיקט למגדלור של תורה, עם קיומו
של 'כינוס עולם התורה' – הוועידה השנתית ה-30 של ארגון 'דרשו' | המעמד האדיר נערך
השנה בסימן שלושה עשורים של הרבצת תורה והוא נערך בהשתתפות אלפי צירי דרשו שהגיעו
מכל רחבי ארצות הברית וצפון אמריקה (חרדים)