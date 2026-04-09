חבר הפרלמנט היהודי מיכאל פרייליך גינה הבוקר את אוזלת היד של הפרקליטות הבלגית והתובע הציבורי כלפי אירועי האנטישמיות במדינה, מה שהביא לדבריו לעלייה באנטישמיות עד הפיגוע שהתרחש הלילה | גם ראש הממשלה גינה את האירוע החמור שגרם לנזק לבית הכנסת ומבנים סמוכים (בעולם)
אשתו של ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, ניצבת תחת ביקורת לאחר שהביעה תמיכה במאמר שטען כי התחקיר על המעשים הקשים שביצע ארגון הטרור חמאס במהלך מתקפת השבעה באוקטובר הוא "מפוברק" | פוסט נוסף בו תמכה כלל את הסיסמה "מן הנהר עד הים", שנתפסת כקריאה לחיסולה המלא של מדינת ישראל (בעולם)
טאקר קרלסון, מתנגד ישראל ששייך לימין הקיצוני השמרן בארה"ב, טוען כי השיחות בין ארה"ב לאיראן לא נועדו ללחוץ על איראן למניעת נשק גרעיני | לדבריו, העימות יצוץ גם אם ארה"ב לא תתקוף, מכיוון שישראל תעשה זאת ותגרור את ארה"ב אחריה (מדיני)
אחרי שהופיע בבית משפט, נשאר החשוד בדריסת שערי בית הכנסת הגדול בריסביין שבאוסטרליה במעצר. הוא הכחיש שביצע פשע שנאה וטען שמדובר היה ב“רגע של איבוד שליטה” בלבד | הדיון הבא נקבע לעוד כשבועיים (יהדות בעולם)
משבר חריף בין בריסל לוושינגטון: שגריר ארה"ב זומן לשיחת נזיפה לאחר שתקף בחריפות את העמדתם לדין של שלושה מוהלים באנטוורפן. בעוד השגריר זועק נגד "הליך אנטישמי ומגוחך", בבלגיה זועמים: "זו התערבות בוטה בהליכים משפטיים וחציית קווים אדומים" (בעולם)
שלוש נשים ישראליות שענדו שרשרת מגן דוד ודגל ישראל גורשו ממוזיאון מרכזי בספרד לאחר שהמון החל להתגודד סביבן וקרא לעברן קריאות "רוצחות עם" | הסדרנים אמרו להן שהעובדה שהן יהודיות "מפריעה", וגירש אותן למרות שאחת מהן אמרה כי היא ניצולת שואה (בעולם)
סנאטור מהמפלגה הרפובליקנית הודיע כי יצביע נגד המינוי לכהונת עוזר מזכיר המדינה לארגונים בינלאומיים; הדמוקרטים תקפו את המועמד בשל אמירות שנתפסו כאנטישמיות וגזעניות – והסיכוי לאישורו בוועדה קטן משמעותית (בעולם)