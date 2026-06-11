חרפה בתל אביב; העירייה הקפיאה את הקמת המקווה הנצרך ברמת אביב

רדיפת דת חסרת תקדים בלב תל אביב-יפו: בתום מאבק רווי שנאה והסתה שהובילו גורמים ליברליים קיצוניים בשכונת רמת אביב הירוקה, יחד עם ארגון 'חדו"ש', הודיעו בעיריית 'תל אביב', על כניעת המערכת העירונית והקפאת התוכנית המקורית להקמת מקווה טהרה בשכונה.

המקווה, שאמור היה לתת מענה הלכתי בסיסי לרבבות נשים בצפון העיר – דתיות, מסורתיות וחילוניות כאחד השומרות על כבוד המסורת היהודית, הפך למוקד של חיכוך חברתי מכוער מצד קומץ תושבים, בגיבוי אחת מחברת מועצת העיר, הפועלים במוצהר כדי למנוע כל סממן יהודי במרחב הציבורי.

במקביל להחלטה המבישה על הקפאת המקווה, רשמו מובילי המאבק האנטי-דתי הישג מקומם נוסף, המעיד על עליית מדרגה ברדיפת לומדי התורה בעיר: עיריית תל אביב הוציאה צו הפסקת שימוש דרקוני נגד כולל אברכים הפועל במרכז המסחרי המקומי.

על פי תנאי הצו השערורייתי, אם לא יופסק קול התורה במבנה בתוך 35 ימים, יוטל על הרב המפעיל את המקום קנס כספי מטורף וחסר פרופורציות בגובה של רבע מיליון שקלים, באמתלה של "שימוש חורג במקרקעין".

חברת המועצה שניהלה את עיקר המערכה מיהרה להתגאות בצעדים הללו, וטענה בציניות כי מדובר ב"שמירה על צביונה של השכונה" ובצורך להבטיח את "האופי החילוני-ליברלי" מפני מה שהיא מכנה "גורמים המנסים לשנותו".

"דברים שעליהם מסרו נפש ברוסיה – מפריעים בתל אביב"

במועצה הדתית של תל אביב-יפו דוחים בשאט נפש את הטענות ומביעים זעזוע עמוק מההחלטה. במועצה מדגישים כי הקמת מקווה הטהרה אינה "כפייה" אלא אספקת שירות ציבורי בסיסי וחיוני מאין כמוהו, המגיע בעקבות דרישה ישירה וזעקה של תושבות ונשות השכונה, עבורן הטבילה היא חלק בלתי נפרד מאורח החיים. בעבר, מזכירים במועצה, פעל באזור מקווה שנהרס, והמבנה המתוכנן ברחוב נח נועד בסך הכל להחליפו ולהעניק מענה קרוב לביתן של הטובלות.

"כמה פוליטיקאים, בשביל לקושש כמה קולות בבחירות, בחרו לקחת פרויקט קדוש של טהרה ולהפוך אותו למוקד של שנאה וחיכוך חברתי. זו בושה של ממש", אומרים גורמים דתיים בעיר בכאב. "דברים שעליהם מסרו נפש אבותינו ברוסיה הסובייטית בשנות קדם כדי להקים מקוואות במחתרת, מפריעים היום לאנשים בלב מדינת היהודים".

עיר שרודפת את קודשי ישראל

ההחלטה המבישה הזו מציפה מחדש את השינוי ההיסטורי והכואב שעוברת העיר העברית הראשונה. כזכור, לאחר השואה האיומה, בחרו רוב גדולי האדמו"רים וראשי הדור לקבוע את משכנם דווקא בתל אביב, שהייתה אז עיר מלאה בתורה וחסידות.

האדמו"ר הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זיע"א הסביר בשעתו את בחירתו להתגורר בתל אביב, בכך שזו עיר יהודית שאין בה כנסיות ובתי עבודה זרה של נוצרים, לבסוף, גם הוא ברח משם בערוב ימיו.

לדאבון הלב, במציאות הנוכחית של שנת תשפ"ו, נראה כי לא נותר עוד רבי או מנהיג רוחני אחד שיבחר לקבוע את מושבו בעיר שבה רודפים את הדת בצורה כה בוטה. החל מההתנכלויות הקשות והפרעת התפילות ביום הכיפורים הקדוש ברחובות העיר, ועד לרדיפה הנוכחית נגד מקוואות טהרה וכוללי תורה.

תל אביב הולכת ומאבדת את החלק היהודי שבה, והכל בלב ארץ הקודש ובמרכז גוש דן.