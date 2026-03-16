במלאות שלושים לפטירת רבי שמעון שמעלקא ערבליך ז״ל: בנו, הנגיד ר’ ברוך ערבליך, מקים מקוה חדש בבית החסידים דגור ברובע ח’ • המעמד נערך בהשתתפות אדמו״רי העיר, ואישי ציבור בכירים • הצלם יהושע פרוכטר מגיש תיעוד (חסידים)
בימים האחרונים זכו תלמידי ישיבת 'חדוות התורה' מירושלים, בראשות הגר"מ זושא ברנדוין, להכשיר במבצע מיוחד את המקווה העתיק בעיירת קוז'ניץ שבפולין • המרוץ נגד הזמן בטרם יפשיר השלג, הטרקטור שגויס למשימה והשליחים של האדמו"ר מקוז'ניץ | הסיפור המלא (חרדים)
במעמד רבנים ואישי ציבור מכובדים, נחגג מעמד חנוכת מקווה חדש בקריית קריניצי ברמת גן | במעמד נשאו דברים הן רבני העיר, והן ראשי העיר שהדגישו את שיתוף הפעולה בין חרדים לחילונים בשמירה על צורכי היהדות | צפו בתיעוד (חרדים)
במעמד מיוחד חגגו בחצה"ק ויז'ניץ באלעד חנוכת מקווה טהרה 'קדושת יוסף א"ש', נדבת לבו של המשב"ק הוותיק הרה"ח ר' צבי הערשיל כץ | במעמד השתתפו גדולי רבני החסידות, לצד המשב"קים לבית ויז'ניץ שבאו לכבד את המעמד הנעלה | צפו בתיעוד (חסידים)
לאור קריאת קודשו של האדמו"ר מבאבוב, לגדולי עסקני החסידות, החלו בימים האחרונות בעבודות הרחבת ושיפוץ יסודי של המקווה במרכז העולמי של החסידות במרכז בורו פארק, לאחר שהמקווה הקיים הפך צר מלהכיל את קהל הרבבות הפוקדים את חצר הקודש במהלך השנה (חסידים)
הליקויים החמורים שהתגלו במקווה הטהרה בשדרות, מדירים שינה מעיני הרבנים שיצאו בקריאה דחופה לזרז את מיזם בניית המקווה החדש ולהגיע ליעד המימון עד חג שבועות | "ודאי שמי שיהיה שותף יזכה לישועה, בפרט ההורים המצפים לזרע של קיימא" (חרדים)