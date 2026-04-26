חשוד בפריצה למקוואות ברחבי ירושלים נעצר

משטרת ירושלים עצרה בשבת האחרונה תושב יישוב עלי כבן 45, בחשד שביצע סדרת מעשי פריצה וגניבה ממקוואות טהרה ברחבי הבירה. המעצר הגיע בעקבות פעילות חקירתית מאומצת שניהלו שוטרי תחנת מוריה במחוז ירושלים, לאחר הצטברות תלונות על היעלמות כספים מקופות צדקה ומכשירי תשלום אוטומטיים המוצבים במקוואות.

על פי החשד, האיש נהג להגיע למקוואות השונים בעיר, אך במקום להשתמש בשירותי המקום, ניצל את נוכחותו שם כדי לפרוץ לקופות הצדקה ולקחת את הכספים שנאספו בהן. מדובר בתופעה המעוררת זעם רב בקרב הציבור החרדי והדתי, שכן הגנבות מתבצעות במקומות הקדושים ביותר, תוך פגיעה בכספי הקדש וצדקה המיועדים לתחזוקת המקומות או לסיוע לנזקקים.

חקירה מאומצת הובילה למעצר

במשטרה מציינים כי חקירת האירועים החלה מיד עם קבלת הדיווחים הראשונים מהמקוואות השונים. החוקרים השתמשו באמצעים גלויים וסמויים שהובילו בסופו של דבר לזיהויו של החשוד ולאיתורו. המעצר בוצע במוצאי שבת, והחשוד הובא לחקירה בתחנת מוריה על מנת לבדוק את מעורבותו במקרי פריצה נוספים שאירעו בתקופה האחרונה בנסיבות דומות.

הבוקר הובא החשוד לבית משפט השלום בירושלים, שם הגישה המשטרה בקשה להאריך את מעצרו לצורך המשך פעולות החקירה. נציגי המשטרה הדגישו בדיון את החומרה שבפגיעה במוסדות ציבור ודת, וציינו כי המשטרה תמשיך לפעול בנחישות נגד עברייני רכוש הפוגעים בתחושת הביטחון של הציבור.

קריאה להגברת הערנות

במקביל לפעילות החקירה, גורמי אכיפה קוראים למנהלי המקוואות והגבאים להגביר את הערנות ולדווח על כל אדם המעורר חשד, כדי למנוע הישנות של מקרים מעין אלו. יצוין כי בתקופה האחרונה נרשמה עלייה במקרי פריצה למוסדות ציבור דתיים, דבר המעורר דאגה בקרב הציבור החרדי.