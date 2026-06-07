6 גברים מול דוב אחד: חילוץ יוצא דופן תועד באריזונה | צפו

דוב שחור שטיפס על עץ בשכונת מגורים באריזונה חולץ באופן יוצא דופן, לאחר שכוחות המשטרה ואנשי רשות חיות הבר פרשו יריעה גדולה כדי לבלום את נפילתו מגובה.

האירוע התרחש בעיירה ראנצ'ו סהואריטה, כשתושבים דיווחו על דוב משוטט שטיפס על עץ מזדמן.

שוטרי משטרת סהואריטה שהגיעו למקום הזעיקו את אנשי מחלקת הציד והדיג של אריזונה, שהחליטו להרדים את בעל החיים באמצעות חץ הרדמה.

בתיעוד שפרסמה המשטרה נראים השוטרים ואנשי רשות חיות הבר אוחזים ביריעה מתוחה מתחת לעץ, בזמן שהדוב המורדם מאבד את אחיזתו בענפים ונופל לעברם. היריעה בלמה את הנפילה ומנעה ממנו להיפגע.

לאחר החילוץ הועבר הדוב לאזור מרוחק ושוחרר בחזרה לטבע.