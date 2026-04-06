בתום מבצע חילוץ לילי מורכב של פיקוד העורף ויחידת היחצ"א, אותרו ארבעת הלכודים תחת ההריסות ללא רוח חיים. לפי דיווח פיקוד העורף , עשרות מחלצים השתמשו באמצעים טכנולוגיים מתקדמים בניסיון נואש לאתר ניצולים בזירה (צבא וביטחון)
מתנדבי יחידת החילוץ "גליל-כרמל" של משטרת ישראל חילצו הערב בשלום קבוצת מטיילים שנתקעה במערת זווית שבסמוך לגבול לבנון | מהיחידה נמסר כי "החילוץ בוצע תחת סיכון מוגבר בשל הקרבה לגבול" | כך זה נראה - צפו בתיעוד (בארץ)
יומיים אחרי הפלת מטוס הקרב F-15E האמריקני באיראן, הבוקר, הנווט שנעדר ואחריו התנהלו חיפושים נרחבים באמצעות מאות לוחמי קומנדו - אותר וחולץ ב"מבצע נועז" | טראמפ אישר וכתב: "הוא בידינו!" וסיפר כי "הוא בריא ושלם" (חדשות, בעולם)
עשרות תלמידי ישיבה אמריקנים מחב"ד, שתכננו לנסוע לביתם לקראת חג הפסח, חולצו מישראל דרך ירדן בעקבות המלחמה | אליהם הצטרפה קבוצה של עשרות בנות סמינר אמריקניות | המסע המפרך, שהשתבש שוב ושוב, כלל שבת בירדן (חרדים)
מבצע חילוץ רגיש בעיר התורה והחסידות: הילדה מעדה במהלך רכיבה על קורקינט וידה ננעצה במסמר • לוחמי האש פעלו בזהירות מרבית תוך הרגעת הילדה עד לחילוץ המוצלח • "דיברנו איתה והרגענו אותה לאורך כל הדרך" (חרדים, בארץ)
יחידת החילוץ המשטרתית אילת–אילות, תרגלה פינוי פצועים בסיוע היחידה האווירית של משטרת ישראל | במהלך התרגיל תורגלו תרחישי חילוץ מורכבים, שכללו פינוי וחילוץ פצועים משטח תלול ומאתגר במיוחד, מגובה רב, באמצעות מסוק משטרתי וציוד חילוץ מתקדם | צפו בתיעוד (חדשות בארץ)
מבצע הצלה לילי: צוותי כיבוי והצלה הוזעקו לפנות בוקר לכביש 90 בעקבות התהפכות סמי-טריילר. לוחמי האש נאבקו במשך שעות כדי לחלץ נהג שהיה כלוא בתוך תא הנהג המרוסק, תוך שימוש בכלים ייעודיים עד להעברתו במצב קשה לידי גורמי הרפואה (בארץ)
שלושה בחורי ישיבה שצעדו על הקרח של נהר קפוא בניו יורק נלכדו לאחר שהקרח נשבר מתחת לרגליהם | לדברי תושבי השכונה, בני הישיבה הוזהרו על ידי התושבים כי מדובר במעשה מסוכן, אך אלו לא הקשיבו לקריאותיהם | השלושה חולצו בס"ד על ידי כוחות החילוץ, כאשר הם במצב היפותרמיה מסכן חיים (חרדים)
עשור אחרי שנפל בדרג תופאח, הושב לוחם גולני לישראל במבצע שבו המציאות עלתה על כל דמיון. פרטים חדשים חושפים את הדרמה: מהודעת ה-WhatsApp המפלילה שנמצאה בשיפא, דרך המשאית שנתקעה ברגע החטיפה, ועד המשת"פ שפרץ את המנעול בחסות הפגזות צה"ל (צבא וביטחון)
גבר נלכד הפוך במיכל אשפה ציבורי בגוואדלחרה שבמקסיקו לאחר שניסה לשלוף חפץ | עדי ראייה במקום דיווחו כי בתחילה חשבו שמדובר במתיחה או במעשה קונדס, אך במהרה התברר כי מדובר באירוע חירום של ממש | כך הוא חולץ (בעולם, מעניין)