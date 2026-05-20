דרמה בבני ברק: חרדי נדקר בלב העיר ופונה במצב קשה; נפתח מרדף

דרמה התרחשה הבוקר (שלישי) בלב בני ברק, כאשר גבר כבן 40 נדקר ברחוב הארי סמוך לכולל חזון איש. הנפגע פונה במצב קשה לבית החולים שיבא תל השומר, בעוד החשוד נמלט מהזירה.

על פי הדיווחים הראשוניים, האירוע התרחש בשעות הבוקר המוקדמות באזור מרכזי בעיר. כוחות הצלה שהוזעקו למקום מסרו כי הנפגע סבל מפצעי דקירה והיה במצב קשה. צוותי הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה לפני פינויו לבית החולים.

מדוברות המשטרה נמסר כי במוקד המשטרה התקבל דיווח על גבר בן 45 שנדקר ברחוב הארי בבני ברק. החשוד נמלט מהמקום מיד לאחר האירוע. כוחות משטרה הגיעו לזירה ונפתחה חקירה תוך איסוף ממצאים וראיות.

על פי הבדיקה הראשונית, הרקע לאירוע הוא פלילי. המשטרה פועלת באינטנסיביות לאיתור החשוד ולחקירת נסיבות המקרה המדויקות. גורמי הביטחון ממשיכים לסרוק את האזור במטרה לאתר את התוקף.

מגמה מדאיגה של אלימות

אירוע הדקירה בבני ברק מצטרף לשורה של מקרי אלימות שהתרחשו בשבועות האחרונים ברחבי הארץ. רק לפני מספר שבועות התקיים דיון חירום בוועדה לזכויות הילד בכנסת, על רקע עלייה חדה במספר התיקים הפליליים שנפתחו נגד בני נוער.

נתונים שהוצגו במרכז המחקר והמידע של הכנסת מצביעים על כך שבשנת 2024/25 נפתחו תיקים פליליים ליותר מ-6,800 בני נוער חשודים, לעומת כ-5,400 בשנה הקודמת - עלייה של כ-26%. המגמה המדאיגה מעוררת דאגה בקרב גורמי אכיפת החוק והציבור הרחב.