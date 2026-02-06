סערה בוועדה לזכויות הילד בעקבות דברי פעיל הליכוד רפי קדושים על רצח הנער בפתח תקווה. הדיון נערך על רקע נתונים מדאיגים המצביעים על זינוק במספר התיקים הפליליים לבני נוער, כאשר קדושים הציע לשלב עבריינים לשעבר כמדריכים בבתי הספר | צפו (פוליטי, בארץ)
בחור חרדי צעיר נמלט מניסיון דקירה בקראון הייטס לאחר שהתנגשות אקראית ובלתי מכוונת עם רוכב קורקינט חשמלי בצומת בברוקלין הפכה לניסיון דקירה | מתנדבי "שמירה" הגיעו למקום, אך החשוד הספיק להימלט (חרדים בעולם)
טיסה שגרתית של חברת התעופה לופטהנזה הפכה לזירת מלחמה לאחר שאזרח הודי בן 28 פגע בשני נוסעים בני 17 באמצעות מזלג | בהמשך סטר לנוסעת נוספת וניסה לתקוף גם את צוות המטוס | המטוס הופנה לנחיתת חירום בבוסטון, שם נעצר והואשם בבית המשפט הפדרלי בתקיפה באמצעות נשק מסוכן (תעופה)
אירוע דקירה התחרש היום בבית ספר בעיר ניס שבצרפת, כאשר אדם חמוש בסכין ולבוש במדי קרב נכנס למוסד החינוכי והחל לדקור תלמידים ואנשי צוות | מורה אחת נפצעה ומצבה מגדר קשה, תלמידה נפצעה באורח קל | המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע (בעולם)
אשה חרדית כבת 38, נפצעה היום באורח קל ברחוב רש"י בירושלים, באירוע דקירה בו אלמוני תקף אותה עם סכין מטבח | המותקפת נאבקה עם הדוקר וב"ה נפצעה רק באורח קל | צוותי הצלה ומד"א פינו אותה לבית החולים הדסה עין כרם כשהיא בהכרה מלאה (חדשות)