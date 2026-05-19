תאונה בכביש 1 בשעת השיא: 4 פצועים ופקקים כבדים בדרך לירושלים

התאונה בכביש 1, היום ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

תאונת דרכים התרחשה בשעה האחרונה (שלישי) בכביש 1 בדרך לירושלים, סמוך למחלף שער הגיא, וגרמה לפקקים כבדים בשעת השיא. בתאונה נפגעו ארבעה אנשים בדרגות שונות, והם פונו לבית החולים הדסה עין כרם.

על פי הדיווח שהתקבל במוקדי החירום, מדובר בתאונה בין אוטובוס לשני כלי רכב פרטיים. צוותי מד"א שהגיעו לזירה מצאו ארבעה נפגעים הזקוקים לטיפול רפואי. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי במקום ופינו לבית החולים הדסה עין כרם גבר בן 46 במצב בינוני, הסובל מחבלת בטן. בנוסף פונו שלושה פצועים נוספים במצב קל. התאונה התרחשה בשעת השיא של אחר הצהריים, כאשר תנועה כבדה בכיוון ירושלים. כתוצאה מהאירוע נוצרו פקקים עצומים באזור, והנהגים דווחו על עיכובים משמעותיים בנסיעה.

זירת תאונה ( צילום: דוברות זק"א )

כוחות משטרה הגיעו למקום וניהלו את התנועה באזור. בוחני תאונות הדרכים פתחו בחקירה לבירור נסיבות האירוע. הנהגים התבקשו להיערך לעיכובים ולשקול דרכים חלופיות.

יצוין כי כביש 1 הוא עורק תנועה מרכזי בין תל אביב לירושלים, ותאונות בשעות השיא גורמות לפקקים כבדים במיוחד. בשבועות האחרונים נרשמו מספר תאונות דרכים בכביש זה, והרשויות קוראות לנהגים לנהוג בזהירות מרבית.

מד"א מסרה כי הפצועים קיבלו טיפול רפואי מקצועי בזירה, ומצבם של הפצועים הקלים יציב. הגבר במצב בינוני מאושפז לבדיקות נוספות בבית החולים.

התאונה מצטרפת לשורה של אירועי דרכים שהתרחשו בימים האחרונים בכבישי הארץ. הציבור מתבקש לנהוג בזהירות ולשמור על מרחק בטיחות מהרכב שלפניו.