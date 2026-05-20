ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (רביעי) יחד עם שר הביטחון ישראל כ״ץ בגבול המזרחי במרחב אוגדה 96. לביקור התלוו סגן הרמטכ״ל, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, מפקד אוגדה 96 ומפקדים בכירים נוספים.

ראש הממשלה ושר הביטחון ביקרו באחד ממוצבי קו המים - מוצבים שחודשו במטרה להוסיף קו הגנה בגבול, וקיבלו סקירה מעמיקה על המאמצים שנעשים לעיבוי ההגנה בגבול המזרחי, וביניהם הקמת המכשול והשמשת כלים חדשים ומתקדמים.

לאחר מכן, ראש הממשלה קיים שיח עם הלוחמים והלוחמות בסדיר ובמילואים ועם המפקדים בגזרה.

באחד הרגעים, שתועדו בצילום שהופץ על ידי לשכת נתניהו, נראה נתניהו מחייג דרך טלפון צבאי המוצב על אפודת אחד הלוחמים. נתניהו מחייך ועונה לשיחה: "שומעת אותי? מדבר חייל מילואים. אני מאוד מעריך את מה שאתם עושים, תמשיכו לעמוד על המשמר, כל הכבוד".

ראש הממשלה נתניהו אמר ללוחמים: ״אני מאוד מתרשם מהעבודה שאתם עושים כאן. מלאכה מאוד חשובה להגן על הגבול המזרחי. אנחנו לוקחים בחשבון שהאויבים שלנו רוצים לפלוש למדינת ישראל, ולכן אנחנו סומכים עליכם. אני מאוד התרשמתי מהכלים ומהאמצעים החדשים, אבל בעיקר אני מתרשם מכם, ואני רוצה לחזק אתכם ולהגיד לכם שעם ישראל כולו בוטח בכם. ואני מצדיע לכם, כל הכבוד לכם!״.