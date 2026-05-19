סוגיית שינוי שמה של המועצה המקומית בני עי"ש ל"שדות שי" עמדה במוקד דיון סוער בוועדה המיוחדת לפניות הציבור של הכנסת. המקרה, המציב את רצונם של תושבי ומנהיגי היישוב אל מול עמדתה הנוקשה של ועדת השמות הממשלתית, חושף קונפליקט עקרוני: האם זכותם של תושבים לעצב את זהותם החדשה גוברת על חובתה של המדינה לשמר את הזיכרון ההיסטורי.

בני עי"ש, הקרויה על שמו של הרב עקיבא יוסף שלזינגר זצ"ל - מהוגי הציונות הדתית המוקדמים - עומדת בפני תנופת פיתוח אדירה. המועצה המקומית שואפת למתג מחדש את היישוב תחת השם "שדות שי", המשלב את השכונה החדשה "שדות" עם ראשי התיבות של שמו של הרב.

משאל פנימי: רוב תומך בשינוי

ראש המועצה, אריה גארלה, הציג נתונים ממשאל פנימי שערכה המועצה, בו הביעו 55.31% מהמשתתפים תמיכה במהלך. לטענת גארלה והמנכ"ל ליאור מדהלה, השינוי אינו התנערות מהעבר, אלא התאמה של היישוב המתפתח למציאות חדשה, תוך שהם מציינים כי השם הנוכחי אינו נתפס כחיובי בעיני חלק מהציבור.

"אנחנו לא מבקשים למחוק את מורשת הרב שלזינגר זצ"ל", הבהיר גארלה בדיון, "אלא להתאים את שם היישוב למציאות החדשה של קהילה מתפתחת ומתרחבת. השם 'שדות שי' משמר את ראשי התיבות של הרב תוך התאמה לאופי החדש של המקום".

ועדת השמות: "תיבת פנדורה"

מנגד, נציגי ועדת השמות הממשלתית הציגו עמדה עקרונית נחרצת. הפרופ' זאב ספראי, ממלא מקום יו"ר הוועדה, הבהיר כי המדיניות היא מיעוט בשינויי שמות כדי לשמור על יציבות המפה. ד"ר אבשלום קור הוסיף כי אישור הבקשה עלול לפתוח "תיבת פנדורה" של דרישות דומות ברחבי הארץ.

"הוועדה אינה גוף שנועד לשינויי שמות, אלא לשימורם", הדגיש קור. "אם נאשר את הבקשה הזו, נמצא את עצמנו מוצפים בדרישות מיישובים נוספים שירצו לשנות את שמם מסיבות שונות. זו מדרון חלקלק שאנחנו חייבים למנוע".

"מי קובע את זהות היישוב?"

יו"ר הוועדה לפניות הציבור, ח"כ אושר שקלים, תקף את עמדת הפקידות הממשלתית וקרא לה לגלות גמישות. "אנחנו רואים כאן מאבק כוח בין נבחרי הציבור המקומיים לבין הדרג המקצועי המרכזי", אמר שקלים. "השאלה היא מי צריך להחליט על זהות היישוב - התושבים שחיים בו או פקידים בירושלים?"

חברי הוועדה הממשלתית הדגישו את חשיבות הנצחתו של הרב שלזינגר זצ"ל, וקראו לחיזוק הלמידה על מורשתו במקום למחיקת שמו מהמרחב הציבור. "הרב שלזינגר היה דמות מרכזית בהתיישבות היהודית בארץ ישראל", ציין פרופ' ספראי. "שמירה על שמו במפת הארץ היא חלק מאחריותנו ההיסטורית".

סדק בחומה?

בעקבות הדיון הסוער, נרשם סדק קל בעמדת ועדת השמות. פרופ' יואל אליצור רמז כי ייתכן מקום לדיון מחודש בבקשה, בתנאי שיושג רוב מיוחס של חברי הוועדה. עם זאת, הסיכויים לשינוי השם נותרו נמוכים בשל התנגדותם העקרונית של רוב חברי הוועדה הממשלתית.

הדיון הסתיים בקריאה לכינוס מחדש של ועדת השמות כדי לבחון את הנושא באופן מעמיק יותר. נכון לעכשיו, טרם התקבלה הכרעה סופית, והמועצה המקומית ממשיכה בלחץ על הגורמים הממשלתיים לאשר את השינוי.