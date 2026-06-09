כתבת ערוץ 14 החמיצה שיחה מטראמפ; "לא אכנס להתקלח יותר בחיים"

דונלד טראמפ ( צילום: shutterstock )

שליחת ערוץ 14 בארצות הברית, ליבי אלון, שיתפה אמש (שני) באנקדוטה משעשעת אך מביכה שחוותה עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. אלון נאלצה להתמודד עם רגע של חרדה קלה, לאחר שפספסה שיחת טלפון חשובה מהנשיא - פשוט משום שהייתה באמצע מקלחת. "וואו, איזו פדיחה זאת הייתה. אני חושבת שפשוט לא אכנס להתקלח יותר בחיים", שיתפה אלון בהומור את חוויית הלחץ הרגעית. לדבריה, לאחר יום עבודה עמוס היא נכנסה להתרענן, וכשיצאה נדהמה לגלות על צג הסמארטפון שלה התראה על "שיחה שלא נענתה" מאת טראמפ.

השיחה של טראמפ ( צילום: ליבי אלון )

למרות הלחץ הרגעי, אלון לא בזבזה זמן ומיהרה לחייג בחזרה. "רצתי מיד להחזיר לו טלפון", תיארה הכתבת. "הוא לא תמיד עונה, וכבר יצא לנו לשוחח מוקדם יותר אתמול, אבל בסופו של דבר כן הצלחנו לדבר".

בעקבות התקרית המלחיצה, סיכמה אלון כי מעתה והלאה הטלפון הנייד יהיה צמוד אליה לכל מקום שאליו תלך. הסיפור משקף את האתגרים הייחודיים של כתבים בכירים המכסים את הבית הלבן, שצריכים להיות זמינים בכל רגע נתון לשיחות מהנשיא.