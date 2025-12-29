דרמה בבית המשפט: ליאור חורב דורש לפסול את השופטת נאוה ברוורמן מלדון בתביעת הדיבה של מיכאל מירילשוילי | העילה: בעלה הוא צחי ברוורמן - ראש הסגל של נתניהו - בעוד התביעה עוסקת בקשרי המיליארדר עם ראש הממשלה ובתמיכת ערוץ 14 בשלטון (בארץ, חוק ומשפט)
בית המשפט דחה תביעת עיתונאי בכיר נגד ארגון הייטק ופעיל חברתי • נקבע כי איש תקשורת חב ברף ביקורת גבוה, ואין חובה לכלול את הבהרותיו המאוחרות • העיתונאי חויב ב-80,000 שקלים ופתח בגיוס המונים לערעור (חוק ומשפט)
עימות חריג וסוער פרץ בין הפרשנים הבכירים בערוץ 12 ובערוץ 14 מנגד, לאחר שהאחרונים בחרו שלא לשדר את הסרטון של אביתר דוד שפרסם חמאס | הבוקר נמשכה ההתכתשות כאשר ירון אברהם קרא ליותם זמרי "בעל מוח מצומצם וחסר לב", זמרי הגיב לו כי הוא "מהדהד תעמולת חמאס" (תקשורת)
נפתלי
בנט עורר סערה כשהסכים בריאיון לפירס מורגן לכך שנתניהו מעכב את המלחמה מחשש למשפט | אצל רבים האמירה הזאת נתפסה כפגיעה חמורה בתדמית ישראל ובצדקת המלחמה, זאת שעות לאחר שנתניהו דווקא
שיבח את ראיונותיו ההסברתיים של בנט (חדשות פוליטי)
הדיון בתכנית הפטריוטים הערב בערוץ 14 נקטע על ידי המגיש ינון מגל, בעקבות ביקורת שהשמיע חבר הפאנל איתמר פליישמן על תלמידי הישיבות שרקדו אמש נגד הגיוס לצה"ל. מגל הטיח בו: "אתה מצטרף ליועמ"שית ובג"ץ" (תקשורת)
טעות של המראיין ששוחח עם ראש הממשלה נתניהו בערוץ 14 כמעט הביאה למשבר דיפלומטי עם סעודיה | התגובה של נתניהו בצחקוק לטעותו התמימה של הכתב יעקב ברדוגו, גרמה לתגובות נזעמות בחברה הערבית - וכך הגיבה סעודיה בעצמה (חדשות)