דרעי מכחיש את הדיווח של ערוץ 14: "לא נזפתי באף אחד"

סערה תקשורתית פרצה היום (שני) בעקבות דיווח בערוץ 14 על עימות מילולי שהתפתח בישיבת הקבינט המצומצם בין יו"ר ש"ס אריה דרעי לבין השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר. על פי הדיווח, דרעי מתח ביקורת חריפה על השניים.

הכתב מוטי קסטל טען כי דרעי אמר לחברי הקבינט: "מספיק עם הרעיונות לתקוף באיראן ובביירות", והוסיף כי בעת הזו "צריך גם להיות ריאלי" ולהתחשב במגבלות הכוח ובאינטרסים האסטרטגיים של מדינת ישראל. הדיווח תיאר את דרעי כמי שמוביל קו ביטחוני מחושב ואחראי, בניגוד לסמוטריץ' ובן גביר שמנסים לדחוף למלחמה ולתקיפות.

דרעי בתגובה לערוץ לא הכחיש לחלוטין את עצם קיומו של הדיון בקבינט, אך דחה את האופן שבו הוצג. "לא נזפתי באף אחד, אלא הערתי הערות", נמסר מטעמו. יו"ר ש"ס ביקש להדגיש כי הוא שומר על עקרונותיו והוסיף: "אני עדיין דבק בזה שלא מגיב כלל מהדיונים הביטחוניים".

מאוחר יותר הגיעה תגובה חריפה יותר מסיעת ש"ס, שהכחישה באופן מוחלט את הטענה המרכזית בדיווח. "הדיווח בערוץ 14 כאילו הרב דרעי התנגד לתקיפה ישראלית באיראן ובביירות – שקרי לחלוטין", נמסר מהסיעה. "הרב דרעי אינו נוהג להתייחס לדיוני הקבינט אך לא ייתן לגורמים פוליטיים להפיץ שקרים בשמו".