לפנות בוקר, תקף חיל האוירה דירה במגדל מגורים בשכונת עאישה בכאר, בלב ביירות | עד כה לא ברור מי היה היעד לחיסול אף נטען כי מדובר באיש חמאס | הבוקר הופץ תיעוד בלבנון שבו נראים חיילי צבא לבנון כשהם מפנים הזירה טיל שלא התפוצץ | צפו (חדשות)
המלחמה נגד ציר הרשע עולה שלב: ישראל וארה"ב השיגו שליטה אווירית מלאה בשמי איראן לאחר השמדת 150 מערכות הגנה. ביממה האחרונה חוסלו בכירי איראן בלבנון, הופלו 16 מטוסי קרב של המשטר, והכוחות נערכים לכתישה סופית של מוקדי השלטון בטהרן (תקיפה והגנה)
בלבנון מדווחים כי שגרירות ארה״ב בביירות פינתה היום עשרות מעובדיה דרך נמל התעופה רפיק אל-חרירי | לפי הדיווח, מדובר בצעד מנע בשל "ההתפתחויות האזוריות הצפויות" | במבצע עם כלביא הפינוי ההמוני מעיראק ביום רביעי - הייתה אינדיקציה משמעותית שהתקיפה הישראלית מתקרבת, מה שאכן אירע יממה אחרי (בעולם)
שנה לאחר חיסולו הדרמטי של מנהיג חיזבאללה, חסן נסראללה, בפעולה משולבת של המוסד וחיל האוויר, נחשפים הפרטים המלאים של המבצע הנועז | במרכז הסיפור עומדים סוכני מוסד שהתגנבו ללב ביירות במהלך הפצצות כבדות, במטרה לשתול מכשור טכנולוגי פורץ דרך שאפשר את חיסולו המדויק של נסראללה ועשרות בכירים נוספים בבונקר תת-קרקעי סודי (ביטחון, מדיני)
לבנון סוערת בימים האחרונים בעקבות ההכרזה של חיזבאללה על יוזמה להאיר אתר תיירות בולט בבירת לבנון, עם דיוקנאותיהם של מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה וראש המועצה המבצעת של המפלגה, האשם ספיד א-דין, ביום השנה הראשון לחיסולם | על פי חיזבאללה, הארת הסלע היא חלק משורת אירועים ברחבי המדינה ביום השנה הראשון (העולם הערבי)
עשרות אלפי מחבלי חיזבאללה על נשיהם וטפם ליוו היום את מנהיגם הארכי טרוריסט חסן נסראללה, בדרכו אל הגיהנום | החל משעות הבוקר המוקדמות נהרו ההמונים אל האיצטדיון בקרית הספורט בביירות | ארגון הטרור ניסה להוכיח ללבנון ולעולם כולו כי הוא כאן כדי להישאר - גם כשהוא מוכה | תיעוד נרחב (העולם הערבי)
בלבנון נשלמות ההכנות להלוויה המשותפת של מזכ"ל חיזבאללה לשעבר חסן נסראללה ומחליפו האשם ספי א-דין שתיערך ביום ראשון הקרוב, והרשתות הלבנוניות המזוהות עם ארגון הטרור מפרסמות אינפוגרפיקות וסרטונים מההכנות להלוויה, במטרה לשלהב את ההמונים לקראת האירוע ההיסטורי (העולם הערבי)