מבצע שאגת הארי: דובר צה''ל בערבית אביחי אדרעי, הוציא לפני זמן קצר (ראשון) הודעת פינוי למספר שכונות בסביבות העיר ביירות בלבנון.

בהודעה נאמר: "אזהרה דחופה לתושבי הפרברים הדרומיים, ובמיוחד לתושבי השכונות הבאות: חארת חרייק, ע'וביירי, לילאקי, חאדאת, בורג' אל-בראג'נה, טהוויטאת אל-רדיר וצ'יה.

בהודעה נכתב: "צה"ל שב ומדגיש כי פעילות הטרור של חזבאללה מחייבת את צה"ל לפעול נגדו בכוח. צה"ל אינו מתכוון לפגוע בכם. למען ביטחונכם, אנו קוראים לכם להתפנות מיד ולא לחזור לשכונות אלה עד להודעה חדשה".

עוד נכתב בהודעה: "צה"ל לא יהסס לפגוע בכל מי שיימצא בקרבת פעילי חזבאללה, מתקנים או נשק. אתם מסכנים את עצמכם ואת חייכם - לכן, התפנו את האזור באופן מיידי".