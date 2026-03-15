בסרטון AI שמופץ בשעות האחרונות ברשת, נראה דובר צה"ל בערבית אל"מ אביחי אדרעי, עושה סלפי בבית קברות עם בכירי המחבלים וארגוני הטרור שחוסלו בידי ישראל בשנתיים האחרונות עם שלט "חוסל" | הסרטון פורסם ע"י העיתונאי העיראקי הגולה סופיאן אל-סמראי שמזוהה עם המחנה האנטי-איראני וחרך את הרשת | צפו בתיעוד (העולם הערבי)
אל"מ אביחי אדרעי העיד בכנסת על שימוש במוטיבים דתיים 'מחוץ לקופסה' בתגובה לתעמולת חמאס | חטופים ששוחררו סיפרו לאדרעי שהסרטון הגיע למחבלים והשפיע עליהם | מחבל לחטוף: "אדרעי מדבר ערבית יותר טוב מאיתנו" (צבא)
דובר צה"ל אביחי אדרעי פרסם היום סרטון בו קרא ללבנונים לפנות שני כפרים בדרום לבנון, לפני תקיפה קרובה של צה"ל במקום | אדרעי קרא ללבנונים להתרחק 300 מטרים מהמבנים של חיזבאללה שיותקפו ככל הנראה כבר בשעות הקרובות (צבא)
דובר צה"ל בערבית הזכיר את "ימי הזוהר" של לבנון כ"גן עדן של תרבות ויצירתיות", והשווה אותם למציאות של "זירת סכסוכים" תחת שלטון חיזבאללה | המסר הסתיים בשאלה ישירה: "איזו לבנון אתם רוצים? חופשית... או משועבדת? הבחירה בידכם" (חדשות, צבאי)
לאחר שני עשורים בתפקיד קריטי בהסברה, אלוף-משנה אביחי אדרעי, ראש תחום תקשורת בערבית בחטיבת דובר צה"ל, צפוי לפרוש משירות | מי שהפך לאחד הסמלים הישראליים המוכרים ביותר ברחבי המזרח התיכון יפנה את מקומו בקרוב (חדשות צבא)
בצעד משילותי מפגן, דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדרעי, סייר היום (שני) בשעות האחרונות במרכז העיר הפלסטינית טול כרם | התושבים במקום תיעדו את אדרעי משלל זוויות במהלך ביקורו | בתיעודים נראה אדרעי משוחח עם עיתונאים ותושבים במחנה, כאשר במקביל תיעד במקום הצהרה כלשהי (חדשות)
מעזה מגיעים תמונות וסרטונים המציגים מצב מלחמה על מלא, כאילו לא הוכרזה הפסקת אש לפני מספר ימים בלבד | במקביל, דובר צה"ל בערבית פרסם הודעה שנועדה לפי ההערכות להפחיד את העזתים ואת חמאס מפני חזרה ללחימה (חדשות)
בימים אלה מציינים שנה עגולה לימים הדרמטיים בחודש אלול ה'תשפ"ד, עשרה ימים שהכריעו את המערכה מקצה לקצה | לאחר כשנה של דשדוש ושתיקה ישראלית אל מול ההתגרויות של מחבלי חיזבאללה, חל בסייעתא דשמיא מהפך ביחסי הכוחות, וישראל הבהירה בכוח אש חסר תקדים כי לא תיתן לטרור לפעול בגבולה, ולא במדינת לבנון בכלל | חזרנו לימים הדרמטיים ששינו את פני המערכה והובילו לריסוק כוחו והשפעתו של חיזבאללה (מגזין)
בעוד שבכירי חמאס מאשימים את ישראל בשקר ״ההרעבה״, דובר צה"ל בערבית חושף תיעודים של מחבלי חמאס מתפארים בארוחות במנהרות ברצועה | דו"צ: "יודגש כי המזון בסרטונים לא נכנס במסגרת העברת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה" (צבא)