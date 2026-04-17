הנשיא טראמפ

שעות ספורות לאחר כניסת הסכם הפסקת האש בין ישראל לחיזבאללה לתוקף בחצות, הלילה הראשון ללא לחימה רשמית התאפיין במתיחות ובאירועים משני צדי הגבול. אזעקה שהופעלה בגליל המערבי התבררה כזיהוי שווא, צבא לבנון האשים את צה"ל בהפרת ההסכם, ובביירות נרשמו נפגעים מירי חגיגי. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הביע תקווה כי חיזבאללה "יתנהג יפה" ותיאר את היום כ"אולי היסטורי" עבור לבנון.

בשעה 02:07, קצת יותר משעתיים לאחר כניסת הפסקת האש לתוקף, הופעלה אזעקה המתריעה על ירי רקטות וטילים במושב נטועה שבגליל המערבי. כעשר דקות לאחר מכן הודיע פיקוד העורף כי "האירוע הסתיים", ובהמשך אישר צה"ל כי מדובר בזיהוי שווא ולא בוצע שיגור בפועל מלבנון לעבר שטח ישראל. במקביל לאירועים בישראל, האשים צבא לבנון את כוחות צה"ל בהפרת הסכם הפסקת האש. על פי הטענות הלבנוניות, כוחות ישראליים המשיכו בירי ארטילרי והפגיזו מספר כפרים בדרום לבנון גם לאחר חצות - לאחר שההסכם כבר נכנס לתוקף רשמית. התקשורת הממלכתית בלבנון דיווחה על המשך הירי הישראלי, ובעקבות זאת קרא צבא לבנון לתושבי הדרום להימנע מלשוב לכפריהם ולעיירותיהם עד להבהרת המצב. מעשנים ותופסים פוזה: צה"ל מפרסם תיעודים מביכים ממצלמה אישית של מחבלים חיזבאללה קובי אטינגר | 19:14 בתגובה לדיווחים ולמתיחות בשטח, פרסם דובר צה"ל בערבית, אלוף-משנה אביחי אדרעי, הודעה "דחופה" לתושבי דרום לבנון. הוא הפציר בהם שלא לנוע מדרום לנהר הליטאני, שם ממוקמים כוחות צה"ל. "צה"ל ממשיך להיות ערוך בעמדותיו בדרום לבנון למול פעילות הטרור המתמשכת של חיזבאללה", נמסר בהודעה. "למען שמירה על ביטחונכם ושלום משפחותיכם, ועד להודעה חדשה, הינכם נדרשים לא לנוע מדרום לנהר הליטאני".

ברובע דאחייה בביירות, המזוהה כמעוז חיזבאללה, החלו משפחות לחזור עם כניסת ההסכם לתוקף כדי לבדוק את מצב בתיהן לאחר חודשים של לחימה. אולם השיבה לוותה בכאוס כאשר נשמע ירי כבד ברחבי הרובע במסגרת מה שתואר כ"חגיגות סיום המלחמה".

רשת "אל מיאדין" הלבנונית, המזוהה עם חיזבאללה, דיווחה על הירי החגיגי, אך זה הסתיים בטרגדיה. על פי הדיווחים, מספר אנשים נפגעו מירי תועה ומפגזים שנורו לאוויר כחלק מהחגיגות.

עיתון "א-נהאר" הלבנוני דיווח כי עוצמת הירי והסכנה ברחובות מונעות מתושבים רבים לחזור בבטחה לבתיהם ברובע שסבל מנזקים כבדים במהלך המלחמה.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהכריז בעצמו על הסכם הפסקת האש, הגיב לאירועים בסדרת פוסטים ברשת "Truth Social" שבבעלותו. הוא הביע אופטימיות זהירה וכתב: "ייתכן שזה היה יום היסטורי עבור לבנון. דברים טובים קורים!!!".

בפוסט נוסף הפנה טראמפ מסר ישיר לחיזבאללה: "אני מקווה שחיזבאללה יתנהג יפה במהלך פרק הזמן החשוב הזה. זה יהיה רגע נהדר עבורם אם כן - לא יהיה יותר הרג. חייב להיות סוף-סוף שלום".

בנוסף, בנאום שנשא בלאס וגאס, חזר הנשיא האמריקני על טענתו מהימים האחרונים כי המלחמה מול איראן מתקדמת "מצוין" וכי היא "אמורה להסתיים די בקרוב".