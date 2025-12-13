בעוד ממשלת לבנון מתחייבת כי צבאה הוא שיאכוף את הריבונות ויפרק את חיזבאללה מנשקו, תיעוד של חייל שנשבע אמונים לנסראללה חושף את המורכבות בשטח | הסרטון עורר גל ביקורת חריף נגד פיקוד הצבא והעלה ספקות לגבי יכולת המדינה לעמוד בהתחייבויותיה הביטחוניות (העולם הערבי)
ברקע העימות הפנימי בלבנון ודרישת הממשלה לשלוט בנשק שבמדינה, העיתון הלבנוני אל-אח'באר המזוהה עם חיזבאללה פרסם הבוקר סקר דעת קהל שהראה כי חמישים ושמונה אחוזים מכלל תושבי לבנון - שיעים וסונים, מתנגדים לפירוק ארגון הטרור חיזבאללה מנשקו ללא ״אסטרטגיה הגנתית״ (העולם הערבי)
בלבנון דווח הערב כי צבא לבנון מחפש נשק או ציוד צבאי באזור אל-מריג'ה שבדאחייה בביירות מחשש שהאזור יותקף על-ידי ישראל | עוד נמסר כי הצבא הלבנוני החל לחפור במקום | ע"פ מספר מקורות לבנונים כטב"מים ישראלים מרחפים בשמי האזור (העולם הערבי)
צבא לבנון השתלט על מתחם המנהרות הענק של ארגון הטרור חיזבאללה - אחרי שהמקום רוקן מ"ציוד כבד" | לפי הדיווחים בלבנון, מדובר במתקן "עימאד 4", ששימש את חיזבאללה לשיגור טילים, ונחשף בתיעוד שהפיץ ארגון הטרור במהלך הקיץ | בתיעודים נראים חיילי צבא לבנון כשהם נעים במתחם התת-קרקעי | צפו (חדשות)
בצל ההודעה האמריקאית על הארכת הפסקת האש בלבנון, דווח הבוקר כי ראש המודיעין הצבאי בדרום לבנון, סוהיל בהיג' גרב, הדליף לחיזבאללה "סודות" במהלך הסכם הפסקת האש | גרב הוא רק אחד מעשרות קצינים בצבא לבנון שהדליפו מידע לחיזבאללה - תוך שהם מתריעים בפניהם מפני פשיטות מתוכננות, ובכך מאפשרים להם להחביא נשק ולהימנע מחשיפה (חדשות, צבא)