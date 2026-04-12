בבלי
ילחמו בחיזבאללה?

"לשירותך נסראללה" | חייל לבנוני נשבע אמונים לנסראללה ועורר סערה במדינה

בעוד ממשלת לבנון מתחייבת כי צבאה הוא שיאכוף את הריבונות ויפרק את חיזבאללה מנשקו, תיעוד של חייל שנשבע אמונים לנסראללה חושף את המורכבות בשטח | הסרטון עורר גל ביקורת חריף נגד פיקוד הצבא והעלה ספקות לגבי יכולת המדינה לעמוד בהתחייבויותיה הביטחוניות (העולם הערבי)

חייל לבנוני נשבע אמונים לחיזבאללה (צילום: רשתות ערביות )

סרטון שהופץ בימים האחרונים ובו נראה חייל מצבא לבנון המוצב באזור כפר כילא כשהוא נשבע אמונים למנהיג , חסן נסראללה, מעורר הדים נרחבים בלבנון. בתיעוד נראה החייל כשהוא מצהיר "לשירותך נסראללה" ומשגר איומים ישירים לעבר מה שכינה "האויב הציוני", כל זאת בעודו לובש את מדי הצבא הרשמיים.

התקרית מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד עבור ממשלת לבנון, המנסה לשכנע את הקהילה הבינלאומית כי צבא המדינה מסוגל לקבל אחריות על הביטחון בדרום ולפרק את תשתיות חיזבאללה. הסרטון עורר זעם רב בקרב גורמים בלבנון, המבקרים את הצבא בפיקודו של ג'וזף עון ומאשימים את הנהגת הצבא בחוסר שליטה על נאמנות חייליו.

התיעוד מעלה תהיות קשות לגבי היכולת המעשית של צבא לבנון לפעול נגד חיזבאללה, כאשר נראה כי חלק משורותיו חולקים אידיאולוגיה ונאמנות עמוקה עם הארגון. המציאות שבה חייל בשירות פעיל מצהיר אמונים לנסראללה מחזקת את טענות המבקרים כי הצבא הלבנוני אינו מהווה משקל נגד לחיזבאללה, אלא לעיתים פועל בשיתוף פעולה או בהשפעה ישירה של הארגון.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל [email protected].

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר