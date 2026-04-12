סרטון שהופץ בימים האחרונים ובו נראה חייל מצבא לבנון המוצב באזור כפר כילא כשהוא נשבע אמונים למנהיג חיזבאללה, חסן נסראללה, מעורר הדים נרחבים בלבנון. בתיעוד נראה החייל כשהוא מצהיר "לשירותך נסראללה" ומשגר איומים ישירים לעבר מה שכינה "האויב הציוני", כל זאת בעודו לובש את מדי הצבא הרשמיים.

התקרית מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד עבור ממשלת לבנון, המנסה לשכנע את הקהילה הבינלאומית כי צבא המדינה מסוגל לקבל אחריות על הביטחון בדרום ולפרק את תשתיות חיזבאללה. הסרטון עורר זעם רב בקרב גורמים בלבנון, המבקרים את הצבא בפיקודו של ג'וזף עון ומאשימים את הנהגת הצבא בחוסר שליטה על נאמנות חייליו.

התיעוד מעלה תהיות קשות לגבי היכולת המעשית של צבא לבנון לפעול נגד חיזבאללה, כאשר נראה כי חלק משורותיו חולקים אידיאולוגיה ונאמנות עמוקה עם הארגון. המציאות שבה חייל בשירות פעיל מצהיר אמונים לנסראללה מחזקת את טענות המבקרים כי הצבא הלבנוני אינו מהווה משקל נגד לחיזבאללה, אלא לעיתים פועל בשיתוף פעולה או בהשפעה ישירה של הארגון.