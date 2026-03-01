בעוד ממשלת לבנון מתחייבת כי צבאה הוא שיאכוף את הריבונות ויפרק את חיזבאללה מנשקו, תיעוד של חייל שנשבע אמונים לנסראללה חושף את המורכבות בשטח | הסרטון עורר גל ביקורת חריף נגד פיקוד הצבא והעלה ספקות לגבי יכולת המדינה לעמוד בהתחייבויותיה הביטחוניות (העולם הערבי)
דובר צה"ל מודיע על השלמת חיסול צמרת הטרור השיעית בחיסולו אמש של עלי חמינאי | בין בכירי חיזבאללה לבכירי החות'ים, צה"ל מודיע בחגיגיות, ערב חג הפורים: "השלמנו את חיסול צמרת בכירי ציר הטרור האיראני במזרח התיכון" (צבא)
עבד אל־כרים נסראללה, אביו של חסן נסראללה, מי שכיהן בעבר כמזכ”ל ארגון חיזבאללה עד לחיסולו בידי ישראל במהלך מבצע “סדר חדש”, מת הבוקר בלבנון | חיזבאללה ותנועת אמל פרסמו כי הלווייתו תתקיים היום, בשעה 13:00 בצהריים, ותצא מרחבת “רודת אל־שהידין” בשכונת אל־גוביירי שברובע הדאחייה בביירות (העולם הערבי)
בעוד חמאס הכחיש נמרצות את הקשר בין ארגון הטרור והשלטון הרצחני של אסד, מתגלים כעת מכתבים סודיים שמעידים באופן חד משמעי על היחסים ביניהם - בתיווך איראן וחיזבאללה. כך למשל כותב סינוואר להנייה: "סוריה היא זירה הכרחית עבורנו כבסיס מקלט". הציטוטים והפרוטוקולים מהמסמכים שנחשפים (חדשות)
מפקד כוח קודס, אסמאעיל קאאני, אמר בראיון נדיר כי לא איראן, לא חיזבאללה ואף לא מנהיגי חמאס ידעו מראש על מתקפת השביעי באוקטובר, וגם אסמאעיל הניה עודכן רק בדרכו חזרה משדה התעופה| לדבריו, "חיזבאללה פעל לתמיכה בהתנגדות הפלסטינית, אך המתקפה עצמה לא תואמה מראש עם איראן או לבנון" (העולם הערבי)
במלאות שנה לחיסול הדרמטי של מזכ"ל חיזבאללה, חסן נסראללה, אגף המודיעין בצה"ל חושף פרטים חדשים מהימים שקדמו לרגע בו חוסל | נסראללה ניסה לשקם את יכולות הארגון לאחר מתקפת הביפרים וחיסול הרמטכ"ל שלו, במקביל לתכנון מתקפות נגד ישראל, בלי להבין שהוא עצמו היעד הבא לחיסול (צבא וביטחון)
שנה לאחר חיסולו הדרמטי של מנהיג חיזבאללה, חסן נסראללה, בפעולה משולבת של המוסד וחיל האוויר, נחשפים הפרטים המלאים של המבצע הנועז | במרכז הסיפור עומדים סוכני מוסד שהתגנבו ללב ביירות במהלך הפצצות כבדות, במטרה לשתול מכשור טכנולוגי פורץ דרך שאפשר את חיסולו המדויק של נסראללה ועשרות בכירים נוספים בבונקר תת-קרקעי סודי (ביטחון, מדיני)
לבנון סוערת בימים האחרונים בעקבות ההכרזה של חיזבאללה על יוזמה להאיר אתר תיירות בולט בבירת לבנון, עם דיוקנאותיהם של מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה וראש המועצה המבצעת של המפלגה, האשם ספיד א-דין, ביום השנה הראשון לחיסולם | על פי חיזבאללה, הארת הסלע היא חלק משורת אירועים ברחבי המדינה ביום השנה הראשון (העולם הערבי)
בקרב תומכי חיזבאללה מציינים באבל את חודש ספטמבר או כפי שהוא מכונה בקבוצות של תומכי הארגון: "חודש הצער", החודש בו חל מהפך ביחסי הכוחות ובחסדי שמיים הצליחה ישראל להכניע ולזרוע בהלת מוות בקרב האויב הגדול מצפון (העולם הערבי)
השלל המודיעיני אותו השיגה ישראל לאורך 20 חודשי המלחמה הוא בלתי נתפס - וגם בלתי נגמר, תוכניות צבאיות ותיאומים בין הבכירים בנוגע לטבח שמחת תורה ועוד | הבוקר (שני) נחשף מסמך מדהים שנתפס במנהרת הפיקוד של רמטכ"ל חמאס המחוסל מוחמד סינוואר שר"י לאחר חיסולו, הכולל את הסיבות של חמאס ליציאה למערכה ואת תוכניתו המפורטת לטבוח ביהודים (העולם הערבי)
פרטים חדשים מניסיון החיסול של מוחמד סינוואר: חיל האוויר תקף מוקדם יותר ברצועה, כאשר במהלכה צה"ל השתמש בעשרות חימושים, ובפצצות חודרות בונקרים | תקיפתו של סינוואר בוצעה, בדומה לחיסולו של חסן נסראללה בדאחייה בביירות (צבא)
פרטים חדשים על ימיו האחרונים של חסן נסראללה, לפני שחוסל על ידי ישראל במהלך המלחמה בלבנון, נחשפו היום על ידי בנו של מזכ"ל חיזבאללה. לדבריו, מאז חיסול שוכר ולאחר מכן מבצע הביפרים אביו נכנס לדיכאון קשה (ביטחון)
עשרות אלפי מחבלי חיזבאללה על נשיהם וטפם ליוו היום את מנהיגם הארכי טרוריסט חסן נסראללה, בדרכו אל הגיהנום | החל משעות הבוקר המוקדמות נהרו ההמונים אל האיצטדיון בקרית הספורט בביירות | ארגון הטרור ניסה להוכיח ללבנון ולעולם כולו כי הוא כאן כדי להישאר - גם כשהוא מוכה | תיעוד נרחב (העולם הערבי)
עשרות אלפי לבנונים מתקבצים בשעה זו באצטדיון בבירות להלווייתו של המחבל חסן נסראללה, חמישה חודשים לאחר שחוסל על ידי ישראל בפעולה נועזת | הטרוריסט צפוי להיקבר בדרום ביירות, לעיני המוני לבנונים המחזיקים בדגלי חיזבאללה ובתמונותיו של הארכי מחבל | יחד עימו ייקבר גם מחליפו האשם ספי א-דין שחוסל גם הוא על ידי ישראל (חדשות)