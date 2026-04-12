משרד הבריאות בלבנון: למעלה מ-2,000 הרוגים מתחילת המערכה

( צילום: דובר צה"ל )

משרד הבריאות הלבנוני פרסם היום (ראשון) נתונים מעודכנים על היקף הנפגעים בשטח לבנון מאז תחילת הלחימה מול ישראל. על פי הנתונים הרשמיים, מאז פתיחת החזית הצפונית נהרגו 2,055 בני אדם ונפצעו 6,588 נוספים ברחבי המדינה.

המספרים מגיעים על רקע פעילות צבאית אינטנסיבית של צה"ל בדרום לבנון, כאשר כוחות צה"ל ממשיכים לפעול במקביל בחמש אוגדות שונות ברחבי השטח. כידוע, מאז תחילת מבצע "שאגת הארי" חיסלו כוחות צה"ל למעלה מ-1,400 מחבלי חיזבאללה והשמידו כ-4,300 תשתיות טרור, על פי נתונים שפרסם דובר צה"ל. הנתונים הלבנוניים אינם מבחינים בין אזרחים למחבלים, ומשרד הבריאות בביירות לא פירט את אופי הנפגעים. יחד עם זאת, מהפעילות המבצעית של צה"ל עולה כי חלק ניכר מההרוגים הם מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה שחוסלו במהלך קרבות קרקעיים, תקיפות אוויריות וסגירות מעגל מדויקות. במהלך השבת האחרונה בלבד תקף חיל האוויר למעלה מ-200 מטרות של חיזבאללה ברחבי דרום לבנון, בהן משגרי רקטות, מחסני נשק ותשתיות טרור נוספות. בין היעדים שהותקפו - משגר רקטות טעון ומוכן לשיגור שזוהה במרחב ג'ויא והושמד בסגירת מעגל מהירה בטרם הספיק לשגר לעבר מדינת ישראל.

( צילום: דובר צה"ל )

פגיעה במערך הארטילריה

נתונים שפרסם דובר צה"ל מצביעים על פגיעה משמעותית במערך הרקטות והארטילריה של חיזבאללה. מתחילת הלחימה הושמדו למעלה מ-200 משגרי רקטות שהכילו כ-1,300 קני שיגור, וחוסלו יותר מ-250 מחבלים ממערך הארטילריה, ביניהם 15 מפקדים בכירים.

בין המפקדים שחוסלו - עלי כאמל עבד אלחסן, שכיהן כאחראי הארטילריה ביחידת "נאצר" של חיזבאללה. הפגיעה במערך זה משקפת את המאמץ המתמשך של צה"ל לשלול מהארגון את יכולת הירי לעבר יישובי הצפון ולהגן על העורף הישראלי.

( צילום: דובר צה"ל )

שימוש ציני במוסדות חינוך

במקביל לפעילות המבצעית, צה"ל חושף את דפוסי הפעולה של חיזבאללה המנצל תשתיות אזרחיות למטרות צבאיות. בתיעוד שפרסם דובר צה"ל נראים מחבלי הארגון משגרים רקטות לעבר ישראל מתוך מתחם בית ספר בכפר טיר זבנה, ולאחר מכן מסתירים את המשגר בתוך המבנה. בעקבות הזיהוי, תקף צה"ל והשמיד את המתחם.

"צה"ל רואה בחומרה את השימוש הציני שעושה ארגון הטרור חיזבאללה בתשתיות אזרחיות לפעילות צבאית וימשיך לפעול נגד כל תשתית צבאית של הארגון בהתאם לדין הבין-לאומי", מסר דובר צה"ל. התופעה של ניצול מוסדות חינוך ומבני ציבור לצרכים צבאיים מעלה שאלות קשות לגבי אחריות הארגון למחיר האזרחי בלבנון.

( צילום: דובר צה"ל )

במערכת הביטחון נערכים להסלמה אפשרית ב-48 השעות הקרובות, על רקע הערכות מודיעיניות המצביעות על כוונת חיזבאללה להגביר את הירי לעבר הצפון. בעקבות ההערכות הוחלט על ביטול הלימודים ביישובי צמודי הגדר והחמרת הנחיות פיקוד העורף באזור.

יצוין כי הנתונים הלבנוניים מתפרסמים בעיתוי שבו נמשכים מגעים בינלאומיים להשגת הסדר בחזית הצפונית, אך ראשי הרשויות בצפון ממשיכים לדרוש הכרעה צבאית ברורה כתנאי לחזרת התושבים לבתיהם. עדכונים נוספים בהמשך.