המקום שהפך לסמל התנשאות חיזבאללה נמחק תחת זחלי הטנקים

נסראללה בנאום קורי העכביש - המגרש אחר הטיפול המסור של צה"ל

26 שנים לאחר שחסן נסראללה עמד בבינת ג'בייל והשמיע את נאום 'קורי העכביש' המפורסם, בו הכריז כי ישראל "חלשה יותר מקורי עכביש", כוחות צה"ל השלימו השבוע את כיתור העיירה וחיסלו יותר מ-100 מחבלי חיזבאללה בקרבות פנים אל פנים. המקום שהפך לסמל של התנשאות חיזבאללה ושבריריות ישראלית לכאורה, נמחק כעת תחת זחלי הטנקים של צה"ל.

כוחות צוותי הקרב החטיבתיים צנחנים, קומנדו וגבעתי, בפיקוד אוגדה 98, השלימו בשבוע האחרון את כיתור העיירה ופתחו בהתקפה ממוקדת. על פי הנמסר מדובר צה"ל, הכוחות חיסלו יותר מ-100 מחבלים בקרבות פנים אל פנים ומהאוויר, השמידו עשרות תשתיות טרור ואיתרו מאות אמצעי לחימה במרחב.

פעילות כוחות אוגדה 98 במרחב בינת ג'בייל ( צילום: דובר צה"ל )

הנאום שעיצב את דוקטרינת האויב במאי 2000, לאחר נסיגת צה"ל מלבנון, עמד נסראללה בבינת ג'בייל והשמיע את הנאום שהפך לאבן יסוד באידיאולוגיה של חיזבאללה. "אני אומר לכם: ישראל זו, המחזיקה בנשק גרעיני ובחיל האוויר החזק ביותר באזור, היא – בשם אללה – חלשה יותר מקורי עכביש", הכריז אז מנהיג הארגון. הוא המשיך והבטיח לפלסטינים כי "אתם יכולים להשיב את אדמתכם וזכויותיכם הלגיטימיות גם אם כל העולם ינטוש אתכם". הנאום הזה ליווה את חיזבאללה במשך יותר מעשורים, והפך לסמל מרכזי בתעמולת הארגון. כעת, כאשר כוחות צה"ל פועלים באותה עיירה בדיוק, המציאות מציגה תמונה הפוכה לחלוטין. הארגון שטען כי ישראל חלשה כקורי עכביש, מוצא את עצמו מפורק שיטתית על ידי אותה מדינה שביקש להשמיד. המחיר הכבד של המיתוס הפעילות בבינת ג'בייל היא חלק ממבצע רחב יותר של צה"ל בדרום לבנון. על פי נתונים שפרסם משרד הבריאות הלבנוני, מאז תחילת הלחימה נהרגו 2,055 בני אדם ונפצעו 6,588 נוספים ברחבי המדינה. הנתונים הלבנוניים אינם מבחינים בין אזרחים למחבלים, אך מהפעילות המבצעית של צה"ל עולה כי חלק ניכר מההרוגים הם מחבלי חיזבאללה שחוסלו במהלך קרבות קרקעיים ותקיפות אוויריות. כידוע, מאז תחילת מבצע "שאגת הארי" חיסלו כוחות צה"ל למעלה מ-1,400 מחבלי חיזבאללה והשמידו כ-4,300 תשתיות טרור. במהלך השבת האחרונה בלבד תקף חיל האוויר למעלה מ-200 מטרות של חיזבאללה ברחבי דרום לבנון, בהן משגרי רקטות, מחסני נשק ותשתיות טרור נוספות.

פעילות כוחות אוגדה 98 במרחב בינת ג'בייל

סגירת מעגל היסטורית

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר אתמול בדרום לבנון, יחד עם שר הביטחון ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ומפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילוא. "המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון", מסר נתניהו ללוחמים. "האויבים שלנו - איראן וציר הרשע - באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים על ההישרדות שלהם".

הביקור של ראש הממשלה בשטח לבנון, במקביל לכיבוש בינת ג'בייל, מסמל סגירת מעגל היסטורית. המקום שבו הכריז נסראללה על חולשת ישראל, הפך לזירה שבה מוכיחה מדינת ישראל את כוחה ונחישותה. דובר צה"ל הבהיר: "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".