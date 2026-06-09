חודשים ספורים לאחר גל המחאות ההמוני שפקד את איראן, ממשיכים להיחשף פרטים נוספים אודות שיטות הפעולה של מנגנוני הביטחון המקומיים במהלך הדיכוי. על פי עדויות עדכניות, כוחות המשטר נקטו ביד קשה במיוחד כלפי המפגינים במוקדים השונים, בשעה שהרשויות חסמו את הגישה למידע באמצעות שיבושי תקשורת יזומים ואיסור גורף על דיווח עיתונאי עצמאי.

מתוך העדויות עולה כי במספר מוקדים נדחקו אזרחים אל תוך מתחמים צפופים וסגורים, ושם נפתחה לעברם אש חיה. עדי ראייה דיווחו כי כוחות הביטחון הפעילו נשק כבד נגד המשתתפים בהפגנות, וכי נפגעים והרוגים פונו מהזירות באמצעות כלי רכב עירוניים אל יעדים שנותרו חסויים בפני בני המשפחות. הדיווחים מצביעים על גל הדיכוי הקטלני ביותר בתולדות הרפובליקה האסלאמית.

החיפושים אחר הנעדרים והתנאים לקבורה

עם דעיכת מהומות הדיכוי בשטח, החלו משפחות רבות לנסות ולאתר את יקיריהן שנעלמו במהלך האירועים. לפי הדיווחים, קרובים שהגיעו לבתי העלמין ומכוני הזיהוי הממשלתיים נחשפו למראות קשים של גופות רבות, אשר הוחזקו במבנים ארעיים שונים.

בחלק מהעדויות אף נטען כי הרשויות התנו את שחרור הגופות לקבורה בתשלומים כספיים שונים. התמונה המצטיירת מהעדויות מעידה על ניסיון שיטתי של המשטר להסתיר את היקף האבדות ולמנוע מהמשפחות לקיים טקסי קבורה ראויים.

הדרמה בבית החולים בטהרן: תקיפת הצוות הרפואי

אחת הפרשות החמורות ביותר שנחשפו נוגעת לצוות הרפואי בבית חולים ייעודי לקרדיולוגיה בבירה טהרן. על פי המידע, באחד מימי המחאה החלו לזרום למקום פצועים רבים, ובמקביל נמסרו לצוות המקומי הנחיות המורות להגביל את מתן הטיפול הרפואי לנפגעים.

למרות הפקודות, מספר אחיות ואנשי צוות בחרו להמשיך ולהעניק עזרה רפואית לפצועים. בהמשך, כך על פי הטענות, פשטו כוחות הביטחון האיראניים על המוסד הרפואי. העדויות מצביעות על כך שחלק מאנשי הצוות ספגו מהלומות ונעצרו, ושתי אחיות קיפחו את חייהן במהלך העימותים.

דיווחים נוספים מתארים מעשי עינויים ופגיעות פיזיות קשות שחוו אחיות שנעצרו ונלקחו למתקני כליאה, לצד ניסיונות מכוונים של המשטר לטייח את נסיבות פציעתן ולמנוע את זליגת המידע החוצה. הפרשה מדגימה את האכזריות שבה פעל המשטר גם כלפי אנשי מקצוע רפואיים שניסו למלא את חובתם המקצועית.

הצטברות העדויות הללו מציגה תמונת מצב קשה של אירועי הדיכוי באיראן, ומעצימה את הביקורת של הקהילה הבינלאומית כלפי המשטר בטהראן. הדיווחים מוסיפים להדהד ברחבי העולם ומגבירים את הלחץ לקיומה של חקירה יסודית ומקיפה סביב פעולות המשטר.