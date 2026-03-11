טהראן בוערת מחדש, למרות נהרות של דם ואלפי הרוגים בגל הדיכוי הקטלני ביותר בתולדות הרפובליקה האסלאמית, הסטודנטים חוזרים לקמפוסים ודורשים דבר אחד בלבד: את נפילת המשטר: "נילחם, נמות, ונחזיר לעצמנו את איראן" (העולם הערבי)
ברצף של תיעודים מרחבי איראן, ובמיוחד מאוניברסיטה בטהרן הבירה, נראים מפגינים צעירים שקוראים קריאות נגד המשטר | באחד התיעודים נראים סטודנטים שתוקפים סטודנטים אחרים שהביאו דגל פלסטיני: "תתקעו אותו" (העולם הערבי)
מקורות אופוזיציה באיראן מדווחים שכוחות הביטחון האיראניים יורים לעבר המונים שמוחים נגד המשטר וקוראים "מוות לחמינאי" | בעוד טהרן מנסה להקרין עוצמה ואחדות, דיווחים מצביעים על כך שהזעם הציבורי במדינה נותר בשיאו (בעולם)
צילומי רנטגן שהגיעו לידי הגרדיאן הבריטי חשפו את גודל הזוועות שעברו האיראנים שיצאו על מנת להפגין נגד המשטר | בצילומים נראים עשרות כדורי רסס מצטברים בראש, בעיניים, בחזה ובמקומות נוספים | במקרים אחרים, הוכיחו צילומים כי בוצע ירי מטווח קרוב, מה שמעיד על ירי מכוון בעצורים (בעולם)
הפרשן לענייני איראן מעריך כי הטריגרים שהובילו לפרוץ המחאות האחרונות לא שכחו, ועדיין באיראן יש מי שמוכנים להקריב את חייהם עבור הדור הבא. הוא טוען כי למרות שאנשים יודעים שהם עלולים לההירג בהפגנות - הם מוכנים לצאת לרחובות | הוא יודע על אזרחים איראנים ששיגרו צוואות לעיתונאים לפני שהצטרפו למחאות (העולם הערבי)
ערפאן סולטאני, הצעיר שהפך לסמל המחאה באיראן והאיש שגרר את זעמו של טראמפ - שוחרר בערבות | הצעיר היה מועמד להוצאה להורג על ידי המשטר והפך לסמל המחאה, כעת איראן משתמשת בשחררו כדי להרגיע את וושינגטון, תוך שהיא רוצחת אחרים (חדשות)
המשטר האיראני מיהר לנצל פרסום שגוי בערוץ 12, בו נראתה תמונה של צעירה ישראלית עליה נטען כי היא "נהרגה בהפגנות באיראן" | משרד החוץ האיראני פרסם תמונת מסך של התקרית תחת הכותרת: "חשיפת קמפיין הדיסאינפורמציה נגד איראן" (בעולם)
במגזין TIME נחשף היום ממדי הזוועה שהתרחשו בשיא המהומות בתחילת חודש, על פי הנתונים, קרוב לשלושים אלף נטבחו על ידי המשטר האכזרי בטהרן, הנתונים אמנם לא מאומתים, אך הם מתקרבים לנתונים שנאספו על ידי צוותי הרפואה | "משאיות כבדות סחבו את הגופות, מלאי שקיות הגופות אזלו" (חדשות)
איראן סובלת מהשלכות כלכליות חמורות בעקבות ניתוק האינטרנט הממושך | בעלי עסקים רבים, שהסתמכו על פרסום ומכירות ברשתות החברתיות, מדווחים על ירידה חדה בהכנסות, ולרוב אינם יודעים מתי תחזור הגישה לאינטרנט - אם בכלל | שיבושי אינטרנט קודמים עלו לכלכלה מיליארדי דולרים (בעולם)
האינטרנט חוזר לאיראן, ויחד אתו מתגלות לאט לאט הזוועות שהתרחשו במדינה בימים האחרונים | בניגוד לדבריו של טראמפ נראה כי ההוצאות להורג לא פסקו - אלא החמירו, כאשר מדיווח עלה ששלוש תליות מתבצעות במדינה מידי שעה | דיווח אחרון מעלה על 330,000 פצועים וכשמונת אלפים בני אדם שאיבדו את מאור עיניהם כתוצאה מידי כדורי ברזל על ידי אנשי המשטר (בעולם)
כוחות הביטחון באיראן השתמשו ברעלים נגד מפגינים, זה מה שעולה ממסמכים פנימיים שנחשפו בבריטניה | המסמכים חושפים שימוש בחומרים כימיים שגרמו למקרי מוות מאוחרים בערים המרכזיות| גורמים פוליטיים בבריטניה מגדירים את הראיות כאמינות ומצביעים על קושי בזיהוי החומר (חדשות)
בעוד המשטר בטהרן מהדק את החנק על חופש המידע ורוקם תוכנית לניתוק קבוע מהרשת הגלובלית, אזרחים נואשים מוצאים פתרון יצירתי ומסוכן: חציית הגבול לטורקיה רק כדי לשלוח הודעה או להגיש מועמדות לאוניברסיטה | האם איראן בדרך להפוך לאי דיגיטלי מבודד? (העולם הערבי)
גורמים איראניים ששוחחו עם רשת אל-ג'זירה מסרו כי איראן קיבלה מסר מטראמפ, לפיו ארה"ב ביטלה את תוכניות המתקפה שלה על משטר האייתולות | המסר הועבר במהלך הלילה, אמר הגורם האיראני | הדיווח מגיע לאחר שהנשיא האמריקני טען אמש כי איראן הפסיקה להרוג מפגינים ואף הודיעה על ביטול גזר דין המוות לערפאן סולטני, הנידון למוות הראשון במחאות הענק (בעולם)
בכירים בטהרן הבריחו מיליארדי דולרים למוסדות פיננסיים בעולם ולחשבונות בדובאי באמצעות מטבעות דיגיטליים, כך לפי הצהרה של מזכיר האוצר האמריקני | וושינגטון נערכת לאיתור הנכסים על רקע החשש מקריסת המשטר עקב מחאות הענק ואיומי התקיפה של טראמפ (בעולם)
לאחר איומיו של טראמפ במתקפה אם המשטר בטהרן יוציא מפגינים להורג, היום הודיעה איראן כי המועמד הראשון לתלייה במחאות ערפאן סולטני לא הוצא אמש להורג כמתוכנן | ההערכה היא כי דינו הומתק, למרות שהאיראנים טוענים כי מעולם לא הייתה כוונה להעלותו לגרדום (חדשות)