הוצא להורג באיראן: הואשם בקשרים למוסד והצתת מסגד

הוצאה להורג פומבית - כיכר פיאם, שיראז, 21 בנובמבר 2018." ( צילום: סוכנות הידיעות של הסטודנטים )

המשטר האיראני הוציא להורג את אמירעלי מירג'עפרי, לאחר שהורשע בהובלת רשת המזוהה עם המודיעין הישראלי ובביצוע פעולות חבלה במהלך גל המחאות שפקד את המדינה בחודש ינואר האחרון. כך על פי דיווחים בתקשורת אופוזיציה איראנית ובסוכנות הידיעות מיזאן המזוהה עם מערכת המשפט במדינה.

על פי הדיווחים, מירג'עפרי הואשם בין השאר בהצתת מסגד קולחק בטהראן במהלך המחאות, ובהובלת "פעילות נגד הביטחון הלאומי". גזר דינו אושר על ידי בית המשפט העליון באיראן, וההוצאה להורג בוצעה בשעות הבוקר המוקדמות. ההוצאה להורג מתרחשת על רקע גל המחאות הרחב שפרץ באיראן בתחילת השנה, אשר דוכא במסגרת מה שמתואר כגל הדיכוי הגדול ביותר בתולדות הרפובליקה האסלאמית. לפי נתונים שפורסמו בתקשורת האופוזיציה, אלפי מפגינים נהרגו במהלך הדיכוי, ומאות רבים הוצאו להורג בעקבות הרשעות בבתי המשפט. כזכור, בשבועות האחרונים פרסם הנשיא האמריקני דונלד טראמפ סדרת פוסטים בהם טען כי התערבותו עצרה מאות הוצאות להורג באיראן. אולם התובע הכללי של איראן, מוחמד מובאהדי, הכחיש את הטענות וכינה אותן "יהירות ולא הגיוניות". דיווחים נוספים העלו כי המשטר ממשיך בקצב מואץ של הוצאות להורג, כאשר בממוצע מתבצעות שלוש תליות בכל שעה.

מהמחאות באיראן ( צילום: רשתות חברתיות )

המקרה הנוכחי מצטרף לסדרת הוצאות להורג של אנשים המואשמים בקשרים למודיעין הישראלי. בתחילת השבוע דווח על הוצאתם להורג של שני גברים נוספים שהורשעו בקשרים לארגון האופוזיציה "מוג'אהדין ח'לק" ובתכנון פיגועים בטהראן.

המועצה הלאומית להתנגדות של איראן (NCRI) גינתה את ההוצאות להורג וכינתה אותן "ברבריות". הארגון הזהיר כי מספר חברים נוספים ואסירים פוליטיים עדיין נידונים למוות וממתינים לביצוע גזר דינם, וקרא לקהילה הבינלאומית לנקוט פעולה דחופה.