ערפאן סולטאני, הצעיר שהפך לסמל המחאה באיראן והאיש שגרר את זעמו של טראמפ - שוחרר בערבות | הצעיר היה מועמד להוצאה להורג על ידי המשטר והפך לסמל המחאה, כעת איראן משתמשת בשחררו כדי להרגיע את וושינגטון, תוך שהיא רוצחת אחרים (חדשות)
על רקע מתיחות גוברת והולכת בין וושינגטון לטהרן, כאשר טראמפ הבהיר לא פעם כי הוצאות להורג המוניות של מפגינים, מהווים "קווים אדומים" שחצייתם עלולה להוביל לתקיפה צבאית באיראן - במשטר מזלזלים בנשיא | התובע הראשי של איראן הכחיש את טענתו של טראמפ לפיה התערבותו עד כה עצרה את הריגתם של 800 אסירים, וכינה את דבריו "יהירים ושקריים לחלוטין" (בעולם)
האינטרנט חוזר לאיראן, ויחד אתו מתגלות לאט לאט הזוועות שהתרחשו במדינה בימים האחרונים | בניגוד לדבריו של טראמפ נראה כי ההוצאות להורג לא פסקו - אלא החמירו, כאשר מדיווח עלה ששלוש תליות מתבצעות במדינה מידי שעה | דיווח אחרון מעלה על 330,000 פצועים וכשמונת אלפים בני אדם שאיבדו את מאור עיניהם כתוצאה מידי כדורי ברזל על ידי אנשי המשטר (בעולם)
נשיא ארה"ב אמר אמש כי אין בכוונתו לתקוף את איראן, והסביר: "אף אחד לא שכנע אותי לא לתקוף אני שכנעתי את עצמי". לאחר מכן אף צייץ וכתב תודה רבה לשליטים האכזריים של איראן על כך שנשמעו בקולו ולא ביצעו את ההוצאות להורג ההמוניות שהם תכננו לבצע במתנגד המשטר האיראני האכזרי (חדשות בעולם)
לאחר איומיו של טראמפ במתקפה אם המשטר בטהרן יוציא מפגינים להורג, היום הודיעה איראן כי המועמד הראשון לתלייה במחאות ערפאן סולטני לא הוצא אמש להורג כמתוכנן | ההערכה היא כי דינו הומתק, למרות שהאיראנים טוענים כי מעולם לא הייתה כוונה להעלותו לגרדום (חדשות)
אחרי איומיו של טראמפ במידה ומפגינים יוצאו להורג, היום צפוי לעלות לגרדום המפגין הראשון מההפגנות באיראן | החשוד נעצר ביום חמישי ונגזר עליו עונש מוות בתוך יומיים, ללא זכאות לעורך דין, החטא: מלחמה בא-לוהים (בעולם)
מספר ההרוגים בעקבות המחאות באיראן עלה הבוקר ל-36, כך לפי דיווחים של גורמי אופוזיציה באיראן | בתוך כך, המשטר הוציא להורג גבר נוסף, ה-12 במספר מאז המלחמה עם ישראל, שהורשע בריגול וקשירת קשר נגד איראן לטובת המוסד הישראלי (חדשות)
שר הביטחון ישראל כ"ץ וסגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין קיימו היום דיון מקצועי, בו דנו באפשרות להקמת טריבונל צבאי ייעודי לצורך העמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה שביצעו את פשעי הטבח הרצחניים ב-7 באוקטובר | כל הפרטים (חדשות)
משפטו של "סוכן ישראלי" שנחשד בריגול ועבירות חמורות נפתח היום, ההערכה היא כי יוטל עליו עונש מוות | לפי הדיווחים, אותו אזרח מחזיק גם באזרחות אירופאית שלא פורסמה, אם כי ההערכה היא כי לא ניתן לעשות דבר על מנת להצילו (חדשות)
נובמבר 2025 ייזכר כתקופה של הסלמה חסרת תקדים במדיניות הענישה | מאות בני אדם איבדו את חייהם בתוך ימים ספורים -
גל ההוצאות להורג יצר אקלים של פחד ואיום מתמיד על האוכלוסייה - ומה האו"ם עושה בנוגע לאותה מדינה שיאנית הרציחות? (חדשות בעולם)
אלפי בני אדם נטבחו על ידי מיליציות של ארגון הטרור RSF בסודן, כאשר הארגון השתלט על העיר אל-פאשיר שבדארפור | אזרחי העיר מנסים להימלט, אך חלק גדול מהם מוצאים להורג בבריחתם מן העיר | אלפי פליטים הגיעו לעיר במרחק עשרות קילומטרים מאל-פאשיר, חלקם ילדים קטנים (בעולם)
טבח מתרחש בימים אלו בעיר אל פאשר שבסודן לאחר שכוחות ה-RSF הצליחו לכבוש את העיר בתום מצור שנמשך כשנה וחצי | צילומי לוויין חשפו זוועות בלתי ניתנות לתיאור | ההערכה היא כי אלפי אזרחים מוצאים להורג על ידי המיליציה, ואין מושיע (בעולם)
מיצג הסתה מחליא הונף בסוף השבוע, כאשר נתלתה בעיר טרבזון, בצפון-מזרח טורקיה, בובה בדמות נתניהו | הבובה נתלתה מחבל שנקשר למנוף, לצד שלט שעליו נכתב בטורקית "NETANYAHU’YA İDAM", כלומר "עונש מוות לנתניהו" (בעולם)
שלושה חברי כנסת, מהקואליציה ומהאופוזיציה גם יחד, דורשים לחדש את משפט הנוח'בות שלא התקיים עד כה מחשש לחייהם של חטופים חיים שהוחזקו עד כה בעזה | המטרה שלא נכתבה בהודעה אך ברורה לכל: גזר דין מוות במשפט ראווה שידמה במתכונתו למשפט אייכמן ההיסטורי (חדשות)
כמעט שנתיים עברו מאז בוקר שמחת תורה תשפ"ד, והנוח'בות יימח שמם עדיין לא החלו לשלם על מעשיהם | בעבר הובטח לקיים הליך משפטי בסגנון משפט אייכמן, משפט ראווה שסופו ברוב המקרים הוצאה להורג, אולם שום דבר מזה עדיין לא החל |אלו הסיבות והנתונים (חדשות)