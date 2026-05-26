איראן הוציאה להורג מרגל שהואשם בשיתוף פעולה עם המוסד

סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה היום (שלישי) כי המשטר בטהרן הוציא להורג את ע'ולאם רזא ח'אני שכראב, שהורשע בשיתוף פעולה מודיעיני ובריגול לטובת ישראל. הדיווח מגיע על רקע גל הוצאות להורג שמבצע המשטר האיראני בחודשים האחרונים נגד אנשים שהואשמו בקשרים עם שירותי המודיעין הישראליים.

על פי הדיווח הרשמי, ח'אני שכראב הואשם בהעברת מידע מודיעיני רגיש למוסד הישראלי. השלטונות בטהרן טוענים כי הוא פעל במשך תקופה ארוכה כסוכן של ישראל על אדמת איראן, והעביר נתונים אסטרטגיים למדינת היהודים.

הוצאה להורג פומבית - כיכר פיאם, שיראז, 21 בנובמבר 2018." ( צילום: סוכנות הידיעות של הסטודנטים )