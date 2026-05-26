איראן הוציאה להורג מרגל שהואשם בשיתוף פעולה עם המוסד

סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה היום (שלישי) כי המשטר בטהרן הוציא להורג את ע'ולאם רזא ח'אני שכראב, שהורשע בשיתוף פעולה מודיעיני ובריגול לטובת ישראל. הדיווח מגיע על רקע גל הוצאות להורג שמבצע המשטר האיראני בחודשים האחרונים נגד אנשים שהואשמו בקשרים עם שירותי המודיעין הישראליים.
על פי הדיווח הרשמי, ח'אני שכראב הואשם בהעברת מידע מודיעיני רגיש למוסד הישראלי. השלטונות בטהרן טוענים כי הוא פעל במשך תקופה ארוכה כסוכן של ישראל על אדמת איראן, והעביר נתונים אסטרטגיים למדינת היהודים.
זינוק חסר תקדים בהוצאות להורג
הדיווח על הוצאתו להורג של ח'אני שכראב מגיע על רקע נתונים מדאיגים שפרסם ארגון זכויות האדם "אמנסטי אינטרנשיונל" לאחרונה. על פי הדוח, איראן הוציאה להורג 2,159 בני אדם בשנת 2025 - יותר מכפול לעומת השנה הקודמת, והנתון הגבוה ביותר שנרשם במדינה מאז 1981.
בארגון קושרים את המגמה לשימוש גובר בעונש המוות ככלי לדיכוי פוליטי, במיוחד על רקע המחאות הפנימיות במדינה והמלחמה מול ישראל. המשטר האיראני ממשיך להאשים את המוסד בפעילות חתרנית נרחבת על אדמת איראן, וטוען כי שירותי המודיעין הישראליים מנסים לערער את יציבות המשטר באמצעות גיוס סוכנים מקומיים.
0 תגובות