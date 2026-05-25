ביממה האחרונה נרשם שבר חסר תקדים בתיאום בין המשטרה לצבא: בצה"ל רצו לקדם מהרחובות תוכנית מגירה גרנדיוזית – לפשוט בכוחות חסרי תקדים על הערים החרדיות ולערוך "מבצע מעצרים" קולקטיבי לאלפי בני ישיבות המוגדרים כעריקים. מי שהנחית את מערכת צה"ל אל קרקע המציאות, היא דווקא המשטרה - שנאלתה להתמודד הלילה עם עוד מעצר עריק שהסתבך ויצא משליטה. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ.

התנהלות מזעזעת באגודת ישראל

ברשת הגנים של אגודת ישראל החליטו להרבות שמחה וששון בבתי הגננות, ורגע לפני שעם ישראל מקבל את התורה ומנשנש בלינצ'ס, גילו עשרות גננות ותיקות ומסורות מביתר עילית שהן אולי מומחיות גדולות בסיפורי צדיקים, אבל ב"אקסל" של המנכ"ל החדש, (שסירב להגיב לאמור בכתבה. א"כ) הן בעיקר שורה תקציבית מנופחת מדי שצריך לחתוך, ויפה שעה אחת קודם. כל הפרטים על זעקת הגננות החרדיות - במהדורת מעייריב שלפניכם.

חרדה בחינוך העצמאי

תשעה צוותים בתלמודי תורה מפוארים של החינוך העצמאי קיבלו כרטיס טיסה בכיוון אחד לעבר הליך שימוע קולקטיבי. ולא. לא מדובר פה בעוד ויכוח שגרתי על הקצאת מבנים או תקציב לבורקסים בישיבות; מדובר ב"רעידת אדמה" שמאיימת לשלוח מאות מלמדים הביתה, להשאיר אלפי ילדים ללא רבה. הפרטים המלאים במהדורת מעייריב שלפניכם.

תשרי פינת ספטמבר

יושב ראש תנועת ש"ס חבר הכנסת אריה דרעי מטיל את כל כובד משקלו כדי שהבחירות יתקיימו ב-15 בספטמבר שהשנה נופל על עשרת ימי תשובה - ד' בתשרי. בישיבת הסיעה שהתקיימה היום בצהריים בכנסת, דרעי לא ניסה להסתיר את המניעים והסביר בנונשלנטיות ישיבתית:"בחירות בעשרת ימי תשובה זה מהלך טוב לכל גוש הימין, לא רק לש"ס". כנראה שאין כמו אווירת סליחות בשביל לעורר את הבייס לצאת ולהצביע, בבחינת "תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה" (והשמאל). כל הפרטים המלאים במהדורת מעייריב שלפניכם.

התקוממות אזרחית

ח"כ יעקב אשר, שהשתתף בכנס יועצי המשכנתאות, שלח חצים ישירים לעבר היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ושופטי בית המשפט העליון, האשים אותם בניהול מסע רדיפה ממניעים פוליטיים ואידיאולוגיים, והזהיר בטון נחרץ מפני שבר חברתי חמור: "הציבור החרדי לא ישב בשקט – המדיניות הדורסנית הזו תביא בסופו של דבר להתקוממות אזרחית". הפרטים המלאים במהדורת מעייריב שלפניכם.

הסיפור שלא סופר על רבי גרשון זצוק"ל

הערב, י' בסיוון, העולם התורני מציין 3 שנים להסתלקותו של ראש הישיבה המנהיג הפלאי מרן רבי גרשון אדלשטיין זכר צדיק וקדוש לברכה. רבי גרשון, שחי כל חייו בפשטות מדהימה והיווה דוגמה אישית לאיך עבד השם צריך להיראות בכל דקה בחייו, היה גם סמל לראיה מפוכחת ופשוטה גם במקומות בהם ציפו לתשובות מתחכמות או נשגבות. במהדורת מעייריב שלפניכם, חושף איצלה כץ סיפור מעניין שהתרחש עם שכנו רבי יואל גנאור זצ"ל, שנפטר בשיבה טובה לפני מעט יותר מחודש ימים. צפייה מהנה.