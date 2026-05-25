הגאון רבי ירחמיאל גרשון אדלשטיין זצ"ל שימש כראש ישיבת פוניבז' בבני ברק והיה מגדולי מנהיגי הדור בעולם התורה. במשך עשרות שנים הדריך והנחה את עולם הישיבות בישראל, והיה נחשב לאחד מפוסקי ההלכה המובילים בדורנו. הסתלקותו הותירה חלל עצום בעולם התורה, ותלמידיו ומעריציו ממשיכים להנציח את זכרו ואת תורתו.

במלאת שנתיים להסתלקותו, נערכות עצרות מספד והתעוררות בישיבות שונות, ובמיוחד בישיבת 'משך חכמה' בבני ברק שבה קבע מקום תפילתו. תלמידיו ומקורביו מתכנסים לציין את יארצייט ההסתלקות, להעתיר בתפילה ולהתעורר בלימוד התורה על פי דרכו. ראשי ישיבות ורבנים מגיעים לבית העלמין לפקוד את קברו בחלקת ראשי הישיבות של נציבי ישיבת פוניבז'.

רבי ברוך דב פוברסקי, ראש ישיבת פוניבז' כיום, פוקד באופן קבוע את קברו של רבי גרשון אדלשטיין זצ"ל, שהיה עמיתו להנהגת הישיבה. הביקורים בקבר מתקיימים במיוחד בימי הילולה ובמועדים מיוחדים, כאשר ראשי הישיבות מעתירים בתפילה לישועת הכלל והפרט. הקשר ההדוק בין מנהיגי הישיבה ממשיך גם לאחר ההסתלקות, ומבטא את המשכיות ההנהגה בישיבת פוניבז'.

מורשתו של רבי גרשון אדלשטיין זצ"ל ממשיכה להשפיע על עולם הישיבות בישראל. תלמידיו ממשיכים ללמד את תורתו ולהפיץ את הוראותיו בענייני הלכה והנהגה. הישיבות שבהן למד ולימד ממשיכות לשמור על דרכו ועל המסורת שהעביר להם במשך שנות הנהגתו הארוכות.

בחלקת הרבנים בבית החיים של נציבי ישיבת פוניבז' קבור רבי גרשון אדלשטיין זצ"ל לצד גדולי ישראל ומנהיגי הדור. המקום הפך לאתר עלייה לרגל עבור תלמידים ומעריצים המבקשים להתחזק בלימוד התורה ובעבודת ה'. עצרות המספד המתקיימות לזכרו מהוות הזדמנות לחידוש ההתעוררות בעולם התורה ולחיזוק הקשר עם מורשתו.