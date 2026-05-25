"איזבל של ימינו": דרישה להקפאת התקציבים לישיבת 'כסא רחמים'

הרב צמח מאזוז

חבר הכנסת נאור שירי ממפלגת 'יש עתיד' פנה היום (שני) בדרישה דחופה לרשמת העמותות, עו"ד שולי אבני, בדרישה לפתוח בבדיקה מיידית בעניינן של עמותות ישיבת 'כסא רחמים' ולבחון הקפאת תמיכות ושלילת אישור ניהול תקין. הפנייה מגיעה בעקבות דבריו של ראש הישיבה הגאון רבי צמח מאזוז שליט"א כלפי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה.

במכתבו, מתייחס שירי לפרסום שיוחסו לגר"צ מאזוז דברים כלפי היועמ"שית, בהם כינה אותה "איזבל של ימינו" בהקשר להחלטותיה בנושא תמיכות לאברכים ובני תורה. על פי המכתב, השימוש בכינוי "איזבל" נושא "מטען חמור במיוחד" נוכח דמותה המקראית של איזבל והאופן שבו מתואר סופה בספר מלכים ב'. "הצמדת כינוי זה לעובדת ציבור בכירה, דווקא בשל מילוי תפקידה כשומרת סף, חורגת משיח ענייני ועלולה לשאת אופי מסית, מאיים ופוגעני", כתב שירי במכתבו. חבר הכנסת הדגיש כי עמותה הנהנית מתמיכות והקצבות ציבוריות מחויבת לפעול בהתאם לדין ולנורמות בסיסיות של שמירה על שלטון החוק. הפנייה מתייחסת לשתי עמותות: מוסדות ישיבת כסא רחמים ספרדית (ע"ר 580008589) וכסא רחמים עמנואל (ע"ר 580562486). שירי ביקש כי רשמת העמותות תורה על בדיקה מיידית של פעילות העמותות, זהות נושאי המשרה ובעלי ההשפעה בהן, מקורות המימון והשימוש בכספי ציבור.

ח"כ נאור שירי ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

דרישה לצעדים מיידיים

במכתבו, דורש חבר הכנסת כי ככל שיימצא שפעילות העמותות או נושאי המשרה בהן אינה עולה בקנה אחד עם הוראות הדין, תיבחן נקיטת צעדים מתאימים. בין הצעדים המוצעים: הקפאה ואף שלילה של אישור ניהול תקין, וכן העברת הממצאים לגורמים הרלוונטיים לצורך בחינת המשך העברת כספי ציבור.

"נוכח האמור, אבקש כי רשמת העמותות תורה על פתיחה בבדיקה מיידית בעניינן של העמותות האמורות", כתב שירי. "הדברים מקבלים משנה חומרה כאשר מדובר במוסדות חינוך ותורה הנתמכים, במישרין או בעקיפין, מכספי ציבור".

יצוין כי זו אינה הפעם הראשונה בה פונה ח"כ שירי לגורמים משפטיים בנושאים הקשורים לעולם התורה. לאחרונה פנה שירי ליועמ"שית ועדת הכספים בדרישה לבטל הצבעה על 98 מיליון שקלים למשרד החינוך, בטענה שהוצגה טבלה שגויה לחברי הכנסת.

הגר"צ מאזוז: "האיזבל של ימינו"

ישיבת 'כסא רחמים', שנוסדה על ידי הגה"ק בעל 'איש מצליח' זצ"ל, ועלתה לארץ בראשות בנו הגאון הרב מאיר מאזוז זצ"ל, עומדת כיום בראשות אחיו הגאון הרב צמח שיבדלחט"א. הישיבה נחשבת לאחת מישיבות הדגל של הציבור הספרדי החרדי, ומקיימת מוסדות חינוך רבים ברחבי הארץ. לאחרונה הלך לעולמו הגאון רבי רחמים מאזוז זצ"ל, אחיהם של ראשי הישיבה, שהיה מגדולי הפוסקים בדור.

בתוך דבריו של ראש הישיבה במוצאי חג השבועות האחרון, התייחס הגר"צ לבקשת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מאירה לבטל 'מחיר למשתכן' לחייבי גיוס, ואמר: "פעם סיפרתי בישיבה, אמרתי: תראו איך הקב"ה עזר לי וקניתי דירה. אז בא אליי איזה בחור אחד אחרי שאני גמרתי את השיחה, ואמר לי: "ואני, איך יעזור לי ה'?", אמרתי לו: "וכי אני היועץ של ה'?! הקב"ה אין מעצור לו. אין לו שום מעצור!".

"ברוך ה' היו הרבה דירות, 'מחיר למשתכן' וכל מיני הנחות כאלה. עכשיו ה'איזבל' של ימינו, עצרה את זה לאברכים ובני התורה. אתם חושבים שמעכשיו לא יהיו להם דירות?! הקב"ה סגר פתח מפה, יפתח אלף פתחים ממקום אחר. הוא זה שמנהל את העולם. צריכים להתחזק באמונה!", אמר ראש הישיבה.

יציין כי בעולם התורה רואים בפנייה זו חלק ממגמה רחבה יותר של התקפות על מוסדות תורה ועל גדולי ישראל, במסגרת המאבק על תקציבי החינוך החרדי והתמיכות לאברכים, וכפי שהגדירו זאת חכמינו "שנאת עמי הארץ לתלמידי חכמים".

מישיבת כסא רחמים טרם נמסרה תגובה.