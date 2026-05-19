סערה פוליטית ובטונית פרצה בעקבות פרסום מידע מסווג לכאורה בערוץ 14, כאשר חברי כנסת בכירים דורשים כינוס דחוף של ועדת החוץ והביטחון. במוקד הסערה: דבריו של איש התקשורת שמעון ריקלין, שפרסם בתוכניתו מידע רגיש על המערכה באיראן שלטענתו נרמז לו מגורמים בכירים.

ח"כ אלעזר שטרן וח"כ רם בן ברק פנו במכתב דחוף ליו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, בדרישה לכנס דיון מיידי בנושא. "שמעון ריקלין פרסם היום בערוץ 14 מידע מסווג לכאורה שעלול לפגוע בהישגי המערכת באיראן ולהסב נזק אסטרטגי לעתידה של המדינה", נכתב במכתב.

על פי הנמסר, ריקלין שיתף בשידור חי פרטים לכאורה על תכניות ישראל הצפויות במערכה מול איראן, תוך שהוא מציין כי המידע נרמז לו מגורמים בכירים במערכת הביטחון. חברי הכנסת מזהירים כי "ניתן להבין שלכאורה המידע הועבר לו על ידי בר סמכא המעורה בנושא".

"סכנה רבה ליחסים עם ארה"ב"

במכתבם מדגישים השניים את חומרת הדברים: "ישנה סכנה רבה שהדלפה מסוג זה עלולה לגרום נזק ישראל, לארה"ב וגם ליחסים שבין המדינות". הם דורשים כי הדיון יתקיים במליאת הוועדה או בוועדת המשנה למודיעין, בהתחשב ברגישות הנושא.

מתיחות גוברת עם איראן

הפרסום המסווג לכאורה מגיע בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר המתיחות בין ישראל לאיראן נמצאת בשיא. בשבועות האחרונים דווח על פעילות מודיעינית מוגברת של ישראל מול איראן, תוך שגורמים בכירים במערכת הביטחון מזהירים מפני חשיפת מידע מבצעי.

יצוין כי בעבר כבר התעוררו חששות מפני פרסומים תקשורתיים שעלולים לסכן פעילות מבצעית. הצנזורה הצבאית פועלת באופן שוטף למניעת פרסום מידע רגיש, אך במקרים מסוימים מידע מצליח לחמוק מפיקוחה ולהגיע לשידור.

שמעון ריקלין מסר בתגובה לפרשה, ואמר "לא חשפתי הערב שום פרט סודי שאסור בפרסום".

"לא אמרתי שישראל תרגלה כל מיני מבצעים לכל מיני מקומות באירן. קיימנו דיון היפותטי בשאלה מה ישראל צריכה לתקוף אם תחודש המלחמה עם אירן ואני אמרתי שאני משער ומקווה שתיהיה פעולה קרקעית ואם תיהיה כזו לי ברור היכן היא צריכה לקרות".

"מצב המתקן באיספאהן מה נהרס בו ומה נותר שלם בו כבר פורסם ועסקו בו מלא פעמים. איש לא אמר לי דבר. איש לא שיתף אותי בשום סוד".