ערוץ 14 וריקלין דורשים מהצנזור הראשי הבהרה דחופה

סערה משפטית ותקשורתית פרצה אתמול (שני) בין ערוץ 14 לבין הצנזור הצבאי הראשי, תא"ל נתנאל קולה, בעקבות טענות על הפרת צנזורה לכאורה בתוכניתו של העיתונאי שמעון ריקלין. עורך דין ערוץ 14, יגאל דנינו, פנה אמש במכתב דחוף לצנזור הראשי בדרישה לפרסם הבהרה מיידית או להציג באופן מפורט מהי ההפרה הנטענת.
על פי הנמסר, הסערה החלה לאחר שהעיתונאי חיים לוינסון פרסם קטע מתוכניתו של ריקלין וטען שמדובר בעבירת צנזורה. בעקבות הפרסום, נחתו על ערוץ 14 וריקלין ביקורות חריפות ברשתות החברתיות ובאמצעי התקשורת, כמי שעברו עבירת צנזורה חמורה הפוגעת בביטחון המדינה.
"לא חזר עם תשובה או נימוק"
במכתבו הנוקב, מסר עורך הדין כי הצנזור הראשי שוחח אמש עם מנכ"ל ערוץ 14 וקבע באופן נחרץ כי מדובר בהפרת צנזורה חמורה. אולם כאשר התבקש להסביר מהי מהות ההפרה, השיב הצנזור כי העניין נמצא בבדיקה של גורמי מודיעין. "עד לרגע כתיבת שורות אלה, לא חזרת עם כל תשובה או נימוק", נכתב במכתב.
ערוץ 14 דוחה מכל וכל את הטענה על הפרת צנזורה. "מידע הנוגע לאופן אחסון האורניום באיראן ולמצב ההנדסי של מתקנים אלו, פורסם בהרחבה בעבר, הן בכלי תקשורת בישראל והן בכלי תקשורת בינלאומיים", נכתב במכתב. על פי הנמסר, ריקלין לא אמר דבר שלא פורסם קודם לכן, וככל הידוע לערוץ, הצנזורה לא אסרה את הפרסומים הקודמים.
"אכיפה בררנית ומפלה"
המכתב מעלה טענה חריפה נגד התנהלות הצנזורה. "לא ניתן להפוך מידע שהפך לנחלת הכלל ל'סוד ביטחוני' בשידור של ערוץ 14 בלבד", נכתב בו. עורך הדין מזהיר כי התנהלות הצנזורה במקרה זה מקימה חשש כבד לאכיפה בררנית ומפלה המכוונת באופן ספציפי נגד ערוץ 14 ונגד ריקלין.
"כאשר מידע מסוים מותר לפרסום או זוכה להתעלמות מצד הצנזורה כשהוא מופיע בכלי תקשורת אחד, אך הופך ל'עבירה ביטחונית' כשהוא נאמר בערוץ 14, מדובר בפגיעה בחופש העיתונות והפעלת סמכות שלטונית ממניעים זרים", נטען במכתב.
"נזק תדמיתי אדיר"
עורך הדין מדגיש כי בפניותיו של הצנזור לעיתונאים אחרים, נוצר לכאורה מצג שווא כאילו ערוץ 14 פגע בביטחון המדינה או עבר על החוק. "התנהלות זו גרמה ועודנה גורמת לערוץ 14 ולמר ריקלין נזק תדמיתי אדיר, פוגעת באמינותם המקצועית ומהווה פגיעה קשה בחופש העיסוק שלהם", נכתב במכתב.
לאור האמור, נדרש הצנזור הראשי לפרסם בדחיפות המתבקשת הבהרה כי לאחר בדיקה, לא הייתה כל הפרת צנזורה בדבריו של ריקלין. לחילופין, להציג לערוץ 14 באופן מיידי ומפורט מהי בדיוק ה"הפרה" הנטענת, וכיצד היא מתיישבת עם העובדה שהחומר פורסם בעבר.
איום בעתירה לבג"ץ
המכתב מסתיים באזהרה ברורה: "ככל שלא תתקבל הבהרה או מענה ענייני בהקדם, מרשיי לא יהססו לפנות לערכאות משפטיות, לרבות הגשת עתירה דחופה לבג"ץ כנגד התנהלות הצנזורה, ותביעת פיצויים בגין הנזקים הכבדים שנגרמו להם".
במקביל לסערה המשפטית, חברי כנסת בכירים דרשו כינוס דחוף של ועדת החוץ והביטחון בעקבות דבריו של ריקלין. ח"כ אלעזר שטרן וח"כ רם בן ברק פנו ליו"ר הוועדה בדרישה לדון במידע שפורסם בערוץ על תכניות ישראל במערכה מול איראן.
