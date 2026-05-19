ערוץ 14 וריקלין דורשים מהצנזור הראשי הבהרה דחופה

סערה משפטית ותקשורתית פרצה אתמול (שני) בין ערוץ 14 לבין הצנזור הצבאי הראשי, תא"ל נתנאל קולה, בעקבות טענות על הפרת צנזורה לכאורה בתוכניתו של העיתונאי שמעון ריקלין. עורך דין ערוץ 14, יגאל דנינו, פנה אמש במכתב דחוף לצנזור הראשי בדרישה לפרסם הבהרה מיידית או להציג באופן מפורט מהי ההפרה הנטענת.

על פי הנמסר, הסערה החלה לאחר שהעיתונאי חיים לוינסון פרסם קטע מתוכניתו של ריקלין וטען שמדובר בעבירת צנזורה. בעקבות הפרסום, נחתו על ערוץ 14 וריקלין ביקורות חריפות ברשתות החברתיות ובאמצעי התקשורת, כמי שעברו עבירת צנזורה חמורה הפוגעת בביטחון המדינה.

"לא חזר עם תשובה או נימוק"

במכתבו הנוקב, מסר עורך הדין כי הצנזור הראשי שוחח אמש עם מנכ"ל ערוץ 14 וקבע באופן נחרץ כי מדובר בהפרת צנזורה חמורה. אולם כאשר התבקש להסביר מהי מהות ההפרה, השיב הצנזור כי העניין נמצא בבדיקה של גורמי מודיעין. "עד לרגע כתיבת שורות אלה, לא חזרת עם כל תשובה או נימוק", נכתב במכתב.

ערוץ 14 דוחה מכל וכל את הטענה על הפרת צנזורה. "מידע הנוגע לאופן אחסון האורניום באיראן ולמצב ההנדסי של מתקנים אלו, פורסם בהרחבה בעבר, הן בכלי תקשורת בישראל והן בכלי תקשורת בינלאומיים", נכתב במכתב. על פי הנמסר, ריקלין לא אמר דבר שלא פורסם קודם לכן, וככל הידוע לערוץ, הצנזורה לא אסרה את הפרסומים הקודמים.

"אכיפה בררנית ומפלה"

המכתב מעלה טענה חריפה נגד התנהלות הצנזורה. "לא ניתן להפוך מידע שהפך לנחלת הכלל ל'סוד ביטחוני' בשידור של ערוץ 14 בלבד", נכתב בו. עורך הדין מזהיר כי התנהלות הצנזורה במקרה זה מקימה חשש כבד לאכיפה בררנית ומפלה המכוונת באופן ספציפי נגד ערוץ 14 ונגד ריקלין.

"כאשר מידע מסוים מותר לפרסום או זוכה להתעלמות מצד הצנזורה כשהוא מופיע בכלי תקשורת אחד, אך הופך ל'עבירה ביטחונית' כשהוא נאמר בערוץ 14, מדובר בפגיעה בחופש העיתונות והפעלת סמכות שלטונית ממניעים זרים", נטען במכתב.