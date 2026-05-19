יממה לאחר ההודעה הדרמטית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לפיו הוא דוחה את המתקפה שתכנן להיום, הערב (שלישי) דווח כי בישראל חשבו שהתקיפה באיראן תחל "תוך שעות" והופתעו לקבל את הודעת הדחייה מארצות הברית.

כזכור, הלילה הודיע הנשיא טראמפ כי החליט לעכב את המתקפה שתוכננה, לדבריו, להיום. הוא הוסיף כי הדחייה תהיה "ליומיים-שלושה" וכי ישראל עודכנה בכך. היום אמר טראמפ כי היה "רחוק שעה מלהורות על תקיפה" וכי הוא מוכן לתת כמה ימים למשא ומתן.

על פי הדיווח במהדורת כאן חדשות, בישראל ערוכים לאפשרות של תקיפה אמריקנית באיראן, ורצף הדיונים בנושא עדיין נמשך. גם במערכת הביטחון וגם בבית הלבן קיימו היום דיונים בנושא.

עוד פורסם כי גורם ביטחוני אמריקני אמר לכאן חדשות כי ההיערכות המשותפת האמריקנית-ישראלית לחידוש המערכה הושלמה, וכי נראה שהנשיא טראמפ מתכוון לקבל החלטה "בקרוב מאוד". לדבריו, "ארצות הברית וישראל מתואמות באופן מלא - אף צד לא יופתע כשיוחלט על חידוש המלחמה".

לדברי גורמים ישראלים, הכוננות הביטחונית נמצאת בשלב המתקדם ביותר מאז הפסקת הלחימה בחודש שעבר, וישנה היערכות גם בהגנה. זאת, מחשש שדיבורי המלחמה והצהרותיו של הנשיא האמריקני עלולים לגרום ל"מיסקלקולציה" בקרב האיראנים ולעודד אותם לצאת ראשונים למתקפה.