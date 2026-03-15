בניגוד להצהרות הצבא והדרג המדיני, גורמי ביטחון אומרים הערב כי "צריך לעשות הערכה מחודשת של יעדי המלחמה באיראן, אנחנו לא מתקדמים בקצב שקבענו" | מנגד, דובר צה"ל אמר הערב כי "המשטר מוחלש ומעורער" | לא זו אף זו, דפרין הוסיף כי "אנחנו מקדימים את ההישגים שלנו, הם גבוהים יותר ממה שציפינו" (צבא)
על אף התקרית הקשה ברפיח וההפרות החוזרות והנשנות של חמאס, ידיה של ישראל כבולות תחת פיקוחם ההדוק והוראותיהם של האמריקנים שמעוניינים לשמר את הפסקת האש | גורם מדיני אמר כי "אנחנו לא יכולים לעשות את כל מה שאנחנו רוצים, בגלל מגבלות של ארצות הברית" (מדיני)
כמענה לאמברגו הנשק שמדינות מטילות על ישראל, וכן כדי לצמצם את התלות הישראלית בארה"ב, הדרג המדיני הנחה להקים גוף חדש שתפקידו יהיה לעקוב אחר פערים ולחזק את יכולת החימוש הישראלית | בראשה של המנהלת יעמוד מנכ"ל משרד הביטחון אמיר ברעם (ביטחון)
ברקע העימותים שנרשמו בין הרמטכ"ל אייל זמיר לבין הדרג המדיני סביב שאלת התנהלות הצבא ברצועת עזה עולה השאלה המרכזית האם תפקיד ראש המטה הכללי למנוע הנחיות ביטחוניות מסוכנות או להרכין ראש? | וגם, מי היה ראש הצבא העוצמתי ביותר בעשור האחרון ולמה? (מגזין בבלי)
כחצי שנה לאחר החתימה על העסקה האחרונה, ומחזרה לפרוטוקולים של הדיונים הסגורים עולה כי בישראל הסתפקו אז, האם להמשיך לשלב ב' של העסקה, או לחזור ללחימה ולהביא לעסקה מתוך לחץ צבאי | מתוך הדיון החסוי: "הסיכוי היחיד לקבל שחרור חטופים הוא לדבר על תנאים לשלב ב'" (מדיני)
בזמן שמשלחת המשא ומתן מנהלת את השיחות עם ארגון הטרור חמאס בדוחא, במערכת הביטחון ובדרג המדיני כבר מגבשים תוכנית שאפתנית ליום שאחרי הלחימה בעזה | המטרה: בידוד האוכלוסייה ממחבלי חמאס, הקמת מנגנונים לעידוד הגירה מרצון - ויצירת סדר אזרחי חדש (מדיני)
מתווה העסקה המתקרב מאלץ להכריע מי מבין החטופים ישוחרר בשלב הראשון של העסקה, ומי יישאר בשבי החמאס, והשאלה מייסרת וקורעת את משפחות החטופים ואת מקבלי ההחלטות בישראל | כך תכריע ישראל בשאלה גורלית זו (מדיני)
למרות הבקשה של המתווכות, להמתין מספר ימים לפני החזרה למלחמה, בישראל טוענים כי נראה שאין מנוס מחזרה עוצמתית ללחימה בעזה | גורם ישראלי טען: "אנחנו במבוי סתום" | בכיר בממשל טראמפ: "תהרגו את כולם" (צבא, חדשות)
בצה"ל ביצעו ירי הרחקה לעבר מספר כלי רכב חשודים, שנסעו במרכז הרצועה - בניגוד להסכמות שגובשו |מוקדם יותר היום, עוצבת הפלדה (אוגדה 162) הכפופה לפיקוד הדרום, העבירה את סמכות הפיקוד על מרחב האבטחה בצפון הרצועה - לאוגדה 252 (צבא)