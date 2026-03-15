"הישגים גבוהים" או "לא מתקדמים"? הסתירות בין ההצהרות בישראל

בניגוד להצהרות הצבא והדרג המדיני, גורמי ביטחון אומרים הערב (ראשון) כי "צריך לעשות הערכה מחודשת של יעדי המלחמה באיראן. אנחנו לא מתקדמים בקצב שקבענו".
על פי הדיווח בכאן חדשות, גורמים בישראל מסבירים שמכת הפתיחה הייתה "מעבר לציפיות" - כולל בימים הראשונים של המלחמה. אולם, לדבריהם קיים קושי משמעותי בלהביא את העם האיראני לצאת בהמוניו לרחובות.
עוד הוסיפו הגורמים בשיחה עם כאן חדשות כי "ארה"ב וישראל מתכננות עוד מהלכים גדולים באיראן, שצפויים להשפיע על התקדמות המלחמה".
מנגד, דובר צה"ל אפי דפרין אמר הערב בהצהרה לציבור כי "יקח למשטר בטהראן זמן רב לשקם את מערך ייצור הטילים הבליסטיים", כשלדבריו, "המשטר מוחלש ומעורער". לא זו אף זו, הדובר הוסיף כי "אנחנו מקדימים את ההישגים שלנו, הם גבוהים יותר ממה שציפינו".
