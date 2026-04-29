דובר צבא איראן: מטוסי קרב שלנו תקפו בסיסים אמריקאיים

דובר צבא איראן שאהין תקי-ח'אני ( צילום: רשתות חברתיות )

במהלך השבוע הגיע דובר צבא איראן שאהין תקי-ח'אני לראיון טלוויזיה, שם הוא יצא בשורה של הצהרות גאוותניות המנסות לצייר תמונה של עוצמה אווירית חסרת תקדים. לפי דבריו, חיל האוויר האיראני הצליח להביך את מערכות ההגנה האמריקאיות ולבצע תקיפות ישירות בלב בסיסי ארה"ב באזור.

כך תיאר דובר צבא איראן את המבצעים - לכאורה: "חיל האוויר שלנו בתחילת המלחמה תקף את בסיסי האויב במדינות האזור באמצעות מספר גיחות טיסה. בבסיס בארביל שבעיראק, בכווית ובקטאר ביצענו פעולות של מטוסי הקרב של הצבא. לאחרונה פורסם דיווח באחד מכלי התקשורת האמריקאיים על המבצע שביצעו מטוסי ה-F-5 של חיל האוויר שם, בו הם הצליחו לעבור בהצלחה דרך שכבות הגנה שונות שהאמריקאים תכננו שם והצליחו לפגוע בבסיס האמריקאי, מה שהיה מבצע מוצלח ונדיר, אם לא לומר ייחודי.

תיכוד השמדת מטוסים איראנים ( צילום: סנטקום , פיקוד המרכז של ארה"ב )

למרות התיאורים הציוריים על מטוסי F-5 שחומקים משכבות הגנה מתוחכמות, המציאות המבצעית מספרת סיפור שונה לחלוטין. חיל האוויר האיראני (IRIAF) נחשף כאחת החוליות החלשות ביותר במערך האסטרטגי של הרפובליקה האסלאמית. במקום "מבצעים נדירים", המטוסים האיראניים נצפו בעיקר כשהם מעלים חלודה בדירים תת-קרקעיים מיושנים או מושמדים על הקרקע עוד לפני שהספיקו להניע מנועים.

עמוד השדרה של החיל עדיין נשען על "שאריות" מתקופת השאה – מטוסי F-14 ("טומקט") ו-F-4 ("פאנטום") שנרכשו לפני למעלה מ-50 שנה. ללא חלקי חילוף מקוריים ועם טכנולוגיה אנלוגית מיושנת, המטוסים הללו אינם רלוונטיים לשדה הקרב המודרני והופכים למטרות קלות עבור מערכות הגנה מתקדמות ומטוסי דור 5.