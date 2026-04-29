ראש הממשלה נתניהו צפוי לטוס לארה"ב ולהיפגש עם הנשיא טראמפ

ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לטוס בתחילת השבוע הבא לארצות הברית, במסגרת ביקור דיפלומטי שיכלול פגישה עם הנשיא דונלד טראמפ. זו תהיה הפגישה השביעית בין שני המנהיגים מאז תחילת כהונתו הנוכחית של נתניהו כראש ממשלה - בתוך כשנתיים.

הנסיעה צפויה ככל הנראה על רקע המגעים בין ישראל ללבנון על הפסקת אש והתיאום מול איראן. טראמפ כבר ציין בעבר שצפויה פגישה בין נתניהו לנשיא לבנון בוושינגטון, בהתאם להתקדמות בשיחות שמתנהלות כעת בדרג נמוך יותר.

יצויין כי אומנם הטיסה תתקיים ככל הנראה בתחילת השבוע הבא, אך יצויין כי גורם ישראלי מוסר שהתאריך טרם נקבע סופית ויתכנו שינויים בלוח הזמנים בהתאם להתפתחויות האזוריות.

היחסים המיוחדים בין ישראל לארה"ב

עוצמת הקשר בין ישראל לארצות הברית קיבלה לאחרונה אישור מפתיע ממקור בלתי צפוי. שגריר בריטניה בוושינגטון, כריסטיאן טרנר, אמר במהלך מפגש עם ילדים בריטים בפברואר כי "יש כנראה מדינה אחת שיש לה יחסים מיוחדים עם ארצות הברית, וזו כנראה ישראל". דבריו, שפורסמו בעיתון הבריטי פייננשל טיימס, עשויים לעורר מבוכה בלונדון ברקע ביקור המלך צ'רלס בארה"ב.

הביקור המתוכנן של ראש הממשלה בוושינגטון צפוי להתמקד בנושאים אסטרטגיים מרכזיים, כאשר האיום האיראני והיציבות האזורית עומדים בראש סדר היום. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך.