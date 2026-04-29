900 אלף ש"ח על ביקור טראמפ בכנסת - הפירוט המלא

הנשיא טראמפ בביקורו בכנסת ( צילום: דוברות הכנסת )

כמעט שישה חודשים לאחר ביקורו ההיסטורי של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בכנסת, נחשפים הבוקר (רביעי) הנתונים המלאים על עלויות האירוח. על פי מידע שפרסמה עמותת "הצלחה", הביקור שנמשך כשש שעות בלבד עלה לתקציב הכנסת כ-900 אלף ש"ח - ללא הוצאות האבטחה והמעטפת החיצונית.

הביקור התקיים ב-13 באוקטובר 2025, בעקבות שחרור 20 החטופים האחרונים מידי חמאס, והיווה אירוע מדיני מרכזי שבו נשא הנשיא טראמפ נאום במליאת הכנסת בנוכחות יו"ר הכנסת, ראש הממשלה וראש האופוזיציה. כידוע, ההיערכות לביקור התבצעה בתנאים מאתגרים במיוחד - 48 שעות בלבד, בערב חג שמחת תורה. הפירוט המלא: לאן הלכו המאות אלפי השקלים הסעיף הגדול ביותר בתקציב היה הגינון - 315,000 ש"ח, כמעט שליש מכלל ההוצאה. בנוסף, הושקעו כ-100,000 ש"ח בציוד לתרגום סימולטני, כ-50,000 ש"ח בסידורי פרחים, ו-40,000 ש"ח בניידת לוויינית שנועדה להפצת השידור בארצות הברית. פרטים חדשים על הפיגוע: כך זה התרחש דקה אחר דקה - ומה שכחו הבריטים לציין? ישראל גראדווהל | 18:40 בין ההוצאות הנוספות: 21,000 ש"ח לשדרוג קליטת WiFi בכנסת, ו-17,000 ש"ח לכובעים ייעודיים שנשאו את הכיתוב "טראמפ - נשיא השלום". כמו כן הוצבו מסכים מיוחדים, הושקעו משאבים בתאורה, ונענה לדרישות לוגיסטיות שונות כולל התחייבויות לספקים במקרה של ביטול. דוברות הכנסת: "חשיבות עליונה למעמד ישראל" דוברות הכנסת מסרה הסבר מפורט לעלויות ולאופן ההיערכות. "הכנסת רואה בביקור אירוע בעל חשיבות עליונה למעמדה הבינלאומי של ישראל ולשיקוף עומק הקשרים עם ארה"ב", נמסר מהדוברות. לפי ההסבר, פרק הזמן הקצר של 48 שעות והעובדה שמדובר בביקור בזק השפיעו ישירות על מחירי וזמינות הספקים, בשל הצורך לעמוד בסטנדרטים גבוהים בזמן אפס. בדוברות הכנסת הדגישו כי הביקור והנאום הידהדו בעולם וביססו את מעמד הכנסת כפרלמנט מרכזי ודמוקרטי. עוד צוין כי הכנסת פעלה באיזון בין אירוח מכובד לשימוש מושכל במשאבים, וכי תחת כהונת היו"ר אמיר אוחנה בוצעו קיצוצים בתקציבי המשכן.

רקע: הביקור ההיסטורי

כאמור, הביקור התקיים בעקבות נאומו ההיסטורי של נשיא ארה"ב במליאת הכנסת, שבו הוא דיבר על הסכם הפסקת האש ואמר: "החטופים חזרו הביתה, אני לא מאמין שאני אומר את זה". בשלב מסוים אף קרא הנשיא להרצוג שנכח במליאה: "יש לי רעיון, אולי תתן חנינה לראש הממשלה?"

יו"ר הכנסת אוחנה נשא נאום בפני הנשיא ואמר: "אנו ניצבים בפני ההיסטוריה ברגע נשגב שייחקק לדורות. זהו יום מאוד מרגש לאזרחי ישראל, יום שכולנו ייחלנו לו. תודה לך, הנשיא טראמפ. גם בעוד אלפי שנים העם היהודי יזכור אותך".