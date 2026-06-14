3 שנים עברו: סמוטריץ לא קיים את ההסכם עם מפלגת 'הבית היהודי'

כמעט שלוש שנים חלפו מאז חתם יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' על הסכם איחוד עם יו"ר הבית היהודי חגית משה, אך מסתבר כי הסעיף המרכזי בהסכם לא יושם מעולם. על פי רשימת חברי מרכז הציונות הדתית העדכנית ביותר שנחשפה באתר 'סרוגים', אף אחד מ-80 חברי מרכז הבית היהודי לא צורף למרכז המפלגה המאוחדת.

ההסכם שנחתם באוגוסט 2023 כלל מספר התחייבויות: חגית משה תצטרף לישיבות הסיעה, תעמוד בראש הוועדה המוניציפלית של המפלגה, והסעיף העיקרי - 80 חברי מרכז של הבית היהודי ישולבו במרכז הציונות הדתית. אלא שבפועל, ההבטחות נותרו על הנייר.

רשימת המרכז ללא חברי הבית היהודי

רשימת חברי מרכז הציונות הדתית כוללת כיום 163 חברים בלבד, ביניהם כל חברי הכנסת המכהנים של המפלגה וחברי מרכז תקומה/האיחוד הלאומי שהמשיכו לציונות הדתית. אליהם נוספו חברי מועצות מקומיות מטעם המפלגה.

מי שאינם ברשימה הם יו"ר הבית היהודי חגית משה ומנכ"ל המפלגה יגאל דנינו, כמו גם רשימה ארוכה של חברי מועצות עיר שרצו מטעם הבית היהודי. בין אלו שלא צורפו: ראש מועצת אפרת דובי שפלר, חבר מועצת אשקלון עמיחי סיבוני, חבר מועצת פרדס חנה-כרכור נחמיה מנצור ועוד.

פסילת מחצית הרשימה

על פי הנמסר ל'סרוגים', חגית משה שלחה רשימה של כ-80 חברי מרכז של הבית היהודי, אך בציונות הדתית פסלו כמעט חצי מהם בשלל סיבות. בין הנימוקים לפסילה: מזוהים עם נפתלי בנט, צעירים מדי, ליברלים מדי ועוד. בסופו של דבר, אף שם מחברי מרכז הבית היהודי לא צורף לרשימת חברי המרכז של הציונות הדתית.

השלכות על בחירת הרשימה לכנסת

יצוין כי לפי החוקה הרשמית של הציונות הדתית, מרכז המפלגה בוחר את המקום העשירי לרשימת המפלגה לכנסת. אלא שבינתיים קיבל המרכז את בקשת היו"ר סמוטריץ' וביטל את הפריימריז, כך שהמרכז קיבל יותר כוח והוא ככל הנראה ייבחר את הרשימה לכנסת - בשלב זה מקום אחד ריאלי, מקסימום שניים, אחרי היו"ר והשיריונים של היו"ר.

תוספת של 80 חברי מרכז של הבית היהודי היו מהווים כשליש מחברי המרכז החדש, שיכול היה להיות גורם דומיננטי בבחירת הרשימה לכנסת. סביר להניח שהעיכוב בצירופם למרכז קשור ברצון לבחור את "האנשים הנכונים" לרשימה לכנסת, כפי שמעריכים גורמים בציונות הדתית.

אתר 'סרוגים' ביקש את תגובת חגית משה לדברים, אך זו לא התקבלה. גם בציונות הדתית לא הגיבו לפנייה. גורם בציונות הדתית טען כי "רשימת חברי המרכז שלכם לא עדכנית", אך כאשר התבקש למסור את הרשימה העדכנית של חברי המרכז, לא נענה לבקשה.