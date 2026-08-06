ברוך דיין האמת. אסון קשה התרחש הערב (יום חמישי) בבני ברק, כאשר תינוק בן שבעה חודשים הלך לעולמו לאחר שנחנק משקית בביתו.

במוקד 101 של מד"א במרחב דן התקבל דיווח בשעה 21:22 על תינוק מחוסר הכרה שנחנק משקית. כוננים של ארגון הצלה מיהרו למקום יחד עם צוותי מד"א, ומצאו את התינוק במצב קריטי ביותר – ללא דופק וללא נשימה.

אנשי ההצלה החלו מיד בפעולות החייאה מתקדמות, אולם למרבה הצער, בבית החולים שיבא בתל השומר נאלצו הרופאים לקבוע את פטירתו של התינוק.

יו"ר ארגון הצלה, אושי שלומוביץ, סמנכ"ל הארגון חיים ברגמן וחובשי הצלה דניאל הורברג ושבתי אורטנר מסרו: "כשהגענו למקום, הביאו לנו תינוק בן 7 חודשים כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שנחנק משקית. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות שכללו מתן שוק חשמלי ממכשיר הדפיברילטור של הצלה".

חובש רפואת חירום במד"א, שמעון קלפנר, תיאר: "קיבלנו דיווח על תינוק שככל הנראה נחנק משקית בביתו. כשהגענו למקום הביאו אלינו את התינוק כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. התחלנו לבצע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות".

התינוק פונה במהלך פעולות החייאה רציפות לבית החולים שיבא בתל השומר, כשמצבו הוגדר כאנוש. הצוותים הרפואיים בבית החולים המשיכו במאמצי ההחייאה, אך למרבה הצער נאלצו לקבוע את פטירתו.

האסון הכואב מצטרף לשורת מקרים דומים שהתרחשו בשבועות האחרונים. בשבת האחרונה נחנק פעוט בן שנתיים מפלפל בבני ברק, ולפני מספר שבועות נפטרה תינוקת בת שלושה חודשים בצפת לאחר שאיבדה את הכרתה.

המשפחה מלווה בשעה הקשה על ידי הצוותים הרפואיים והסוציאליים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.